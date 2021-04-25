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В Таиланде наградили россиян за помощь во время пандемии
В Таиланде наградили россиян за помощь во время пандемии
Посольство РФ в Таиланде по представлению Союза российских соотечественников, действующего в этой стране, наградило почетными грамотами большую группу россиян... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:10
2021-04-25T08:10
2021-04-25T08:10
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ПАТТАЙЯ (Таиланд), 25 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде по представлению Союза российских соотечественников, действующего в этой стране, наградило почетными грамотами большую группу россиян за оказание помощи согражданам во время эвакуации российских туристов в связи с пандемией в середине прошлого года.Награждение состоялось на Четвертой страновой конференции Союза российских соотечественников Таиланда, которая прошла в субботу в курортном городе Паттайя в смешанном формате: часть участников конференции собралась в одном из залов гостиницы Royal Cliff, на территории которой расположено почетное консульство России по провинциям Чонбури и Районг, а члены Союза из ряда провинций Таиланда и гости конференции из России и других стран участвовали в мероприятии удаленно.Почетные грамоты получили 13 россиян, оказывавших помощь согражданам в течение нескольких месяцев в Паттайе, на острове Пхукет, острове Самуи, в Хуахине и в Бангкоке. Также грамотами посольства были награждены сам Союз российских соотечественников в Королевстве Таиланд и представительство Русской православной церкви в Королевстве Таиланд."Хочу сегодня сказать слова благодарности всем, кто участвовал с чистым сердцем и открытой душой в помощи согражданам в такой сложный период", - сказал на церемонии награждения посол России в Таиланде Евгений Томихин, участвовавший в работе конференции по видеосвязи из Бангкока."Чтобы представить масштаб бедствия, свалившегося на наших людей здесь, достаточно сказать, что в начале марта 2020 года, когда еще ничто не предвещало скорого локдауна и прекращения авиационного сообщения с Таиландом, в стране было примерно 70 тысяч наших граждан. К счастью, в течение марта большая часть из них уехала. Однако на конец месяца, когда были введены жесткие ограничения в связи с пандемией, здесь все еще оставались примерно 15-20 тысяч человек", - напомнил глава российской дипмиссии в Таиланде.Таиланд закрыл границы 26 марта 2020 года и объявил о закрытии международного авиасообщения с начала апреля. Большинство россиян, "застрявших" в Таиланде, были репатриированы вывозными рейсами российских авиакомпаний в апреле – июле. В течение недель, а иногда и месяцев ожидания своих вывозных рейсов многие туристы, оставшиеся без денег и часто без крова над головой в чужой стране, и еще не получившие помощь через портал Госуслуг, были вынуждены ночевать в аэропортах и есть один раз в день. На помощь пострадавшим от анти-ковидных мер русскоговорящим туристам пришли волонтеры из числа граждан РФ и других стран-частей бывшего СССР, живущие и работающие в Таиланде. Они месяцами предоставляли "застрявшим" туристам бесплатное проживание и тысячи порций бесплатного питания, в том числе из русских ресторанов, расположенных в туристических зонах страны.
https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пхукет (остров), бангкок, таиланд, в мире
ПАТТАЙЯ (Таиланд), 25 апр - РИА Новости.
Посольство РФ в Таиланде
по представлению Союза российских соотечественников, действующего в этой стране, наградило почетными грамотами большую группу россиян за оказание помощи согражданам во время эвакуации российских туристов в связи с пандемией в середине прошлого года.
Награждение состоялось на Четвертой страновой конференции Союза российских соотечественников Таиланда, которая прошла в субботу в курортном городе Паттайя в смешанном формате: часть участников конференции собралась в одном из залов гостиницы Royal Cliff, на территории которой расположено почетное консульство России
по провинциям Чонбури и Районг, а члены Союза из ряда провинций Таиланда и гости конференции из России и других стран участвовали в мероприятии удаленно.
Почетные грамоты получили 13 россиян, оказывавших помощь согражданам в течение нескольких месяцев в Паттайе, на острове Пхукет, острове Самуи, в Хуахине и в Бангкоке. Также грамотами посольства были награждены сам Союз российских соотечественников в Королевстве Таиланд и представительство Русской православной церкви в Королевстве Таиланд.
"Хочу сегодня сказать слова благодарности всем, кто участвовал с чистым сердцем и открытой душой в помощи согражданам в такой сложный период", - сказал на церемонии награждения посол России в Таиланде Евгений Томихин, участвовавший в работе конференции по видеосвязи из Бангкока.
"Чтобы представить масштаб бедствия, свалившегося на наших людей здесь, достаточно сказать, что в начале марта 2020 года, когда еще ничто не предвещало скорого локдауна и прекращения авиационного сообщения с Таиландом, в стране было примерно 70 тысяч наших граждан. К счастью, в течение марта большая часть из них уехала. Однако на конец месяца, когда были введены жесткие ограничения в связи с пандемией, здесь все еще оставались примерно 15-20 тысяч человек", - напомнил глава российской дипмиссии в Таиланде.
Таиланд закрыл границы 26 марта 2020 года и объявил о закрытии международного авиасообщения с начала апреля. Большинство россиян, "застрявших" в Таиланде, были репатриированы вывозными рейсами российских авиакомпаний в апреле – июле. В течение недель, а иногда и месяцев ожидания своих вывозных рейсов многие туристы, оставшиеся без денег и часто без крова над головой в чужой стране, и еще не получившие помощь через портал Госуслуг, были вынуждены ночевать в аэропортах и есть один раз в день. На помощь пострадавшим от анти-ковидных мер русскоговорящим туристам пришли волонтеры из числа граждан РФ и других стран-частей бывшего СССР, живущие и работающие в Таиланде. Они месяцами предоставляли "застрявшим" туристам бесплатное проживание и тысячи порций бесплатного питания, в том числе из русских ресторанов, расположенных в туристических зонах страны.