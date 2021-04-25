https://ria.ru/20210425/strelok-1729815173.html

Застрелившийся при штурме квартиры в Алма-Ате был россиянином

Застрелившийся при штурме квартиры в Алма-Ате был россиянином

Злоумышленник, ранивший охранника жилого комплекса в Алма-Ате и после этого покончивший с собой, оказался россиянином. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T05:51

2021-04-25T05:51

2021-04-25T10:08

россия

алма-ата

в мире

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АЛМА-АТА, 25 апр — РИА Новости. Злоумышленник, ранивший охранника жилого комплекса в Алма-Ате и после этого покончивший с собой, оказался россиянином. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы городского департамента полиции.Она отметила, что во время спецоперации силовики не применяли огнестрельное оружие — они использовали только шумовые и газовые гранаты. Среди жителей многоквартирного комплекса пострадавших нет.В субботу полицейские в Алма-Ате несколько часов осаждали квартиру с вооруженным мужчиной, который ранее в тот же день во время ссоры ранил из ружья охранника жилого комплекса. После безуспешных попыток уговорить его сдаться сотрудники спецподразделений пошли на штурм. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских пострадавших не было.

https://ria.ru/20210404/spetsoperatsiya-1604138181.html

россия

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россия, алма-ата, в мире