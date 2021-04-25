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Застрелившийся при штурме квартиры в Алма-Ате был россиянином
Застрелившийся при штурме квартиры в Алма-Ате был россиянином
Злоумышленник, ранивший охранника жилого комплекса в Алма-Ате и после этого покончивший с собой, оказался россиянином. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T05:51
2021-04-25T10:08
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АЛМА-АТА, 25 апр — РИА Новости. Злоумышленник, ранивший охранника жилого комплекса в Алма-Ате и после этого покончивший с собой, оказался россиянином. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы городского департамента полиции.Она отметила, что во время спецоперации силовики не применяли огнестрельное оружие — они использовали только шумовые и газовые гранаты. Среди жителей многоквартирного комплекса пострадавших нет.В субботу полицейские в Алма-Ате несколько часов осаждали квартиру с вооруженным мужчиной, который ранее в тот же день во время ссоры ранил из ружья охранника жилого комплекса. После безуспешных попыток уговорить его сдаться сотрудники спецподразделений пошли на штурм. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских пострадавших не было.
https://ria.ru/20210404/spetsoperatsiya-1604138181.html
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россия, алма-ата, в мире

Застрелившийся при штурме квартиры в Алма-Ате был россиянином

05:51 25.04.2021 (обновлено: 10:08 25.04.2021)
 
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники правоохранительных органов Казахстана на месте стрельбы в Алма-Ате
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана на месте стрельбы в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 25 апр — РИА Новости. Злоумышленник, ранивший охранника жилого комплекса в Алма-Ате и после этого покончивший с собой, оказался россиянином. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы городского департамента полиции.
Она отметила, что во время спецоперации силовики не применяли огнестрельное оружие — они использовали только шумовые и газовые гранаты. Среди жителей многоквартирного комплекса пострадавших нет.
В субботу полицейские в Алма-Ате несколько часов осаждали квартиру с вооруженным мужчиной, который ранее в тот же день во время ссоры ранил из ружья охранника жилого комплекса.
После безуспешных попыток уговорить его сдаться сотрудники спецподразделений пошли на штурм. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских пострадавших не было.
Сотрудники спецназа в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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