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США не смогут нанимать россиян на работу в диппредставительства
США не смогут нанимать россиян на работу в диппредставительства
Среди "недружественных государств", в дипмиссии которых запретят нанимать на работу россиян, однозначно есть США, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:47
2021-04-25T17:27
мария захарова
владимир путин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Среди "недружественных государств", в дипмиссии которых запретят нанимать на работу россиян, однозначно есть США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она рассказала, что список этих стран сейчас формируют, а распоряжение правительства готовят в межведомственном формате."Но, как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий Соединенных Штатов Америки по введению новых санкций в отношении нашей страны и очередной высылки российских дипломатов безосновательно", — отметила Захарова в эфире канала "Россия 1".По ее словам, весь список станет известен, когда опубликуют распоряжение правительства.Владимир Путин ранее подписал указ, который ограничивает возможность принимать на работу россиян дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия" в отношении Москвы. Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты. Правительство проследит за соблюдением прав граждан при их прекращении.Санкции СШАСоединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против России и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. После этого в МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Россия объявила об ответных мерах: из страны высылают десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.
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мария захарова, владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

США не смогут нанимать россиян на работу в диппредставительства

14:47 25.04.2021 (обновлено: 17:27 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Екатеринбурге
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Среди "недружественных государств", в дипмиссии которых запретят нанимать на работу россиян, однозначно есть США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она рассказала, что список этих стран сейчас формируют, а распоряжение правительства готовят в межведомственном формате.
"Но, как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий Соединенных Штатов Америки по введению новых санкций в отношении нашей страны и очередной высылки российских дипломатов безосновательно", — отметила Захарова в эфире канала "Россия 1".
По ее словам, весь список станет известен, когда опубликуют распоряжение правительства.
Владимир Путин ранее подписал указ, который ограничивает возможность принимать на работу россиян дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия" в отношении Москвы. Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты. Правительство проследит за соблюдением прав граждан при их прекращении.

Санкции США

Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против России и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. После этого в МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
Россия объявила об ответных мерах: из страны высылают десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
14:50
В МИД рассказали об указе Путина о мерах против недружественных стран
 
Мария ЗахароваВладимир ПутинРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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