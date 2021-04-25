https://ria.ru/20210425/ssha-1729853203.html

США не смогут нанимать россиян на работу в диппредставительства

США не смогут нанимать россиян на работу в диппредставительства

Среди "недружественных государств", в дипмиссии которых запретят нанимать на работу россиян, однозначно есть США, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:47

2021-04-25T14:47

2021-04-25T17:27

мария захарова

владимир путин

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Среди "недружественных государств", в дипмиссии которых запретят нанимать на работу россиян, однозначно есть США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она рассказала, что список этих стран сейчас формируют, а распоряжение правительства готовят в межведомственном формате."Но, как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий Соединенных Штатов Америки по введению новых санкций в отношении нашей страны и очередной высылки российских дипломатов безосновательно", — отметила Захарова в эфире канала "Россия 1".По ее словам, весь список станет известен, когда опубликуют распоряжение правительства.Владимир Путин ранее подписал указ, который ограничивает возможность принимать на работу россиян дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия" в отношении Москвы. Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты. Правительство проследит за соблюдением прав граждан при их прекращении.Санкции СШАСоединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против России и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. После этого в МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Россия объявила об ответных мерах: из страны высылают десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.

https://ria.ru/20210425/ukaz-1729853394.html

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мария захарова, владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире