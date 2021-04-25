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Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной
В Венгрии российскую вакцину "Спутник V" признали самой безопасной и эффективной, говорится в Twitter-аккаунте создателей препарата. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-25T18:50
2021-04-26T01:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Венгрии российскую вакцину "Спутник V" признали самой безопасной и эффективной, говорится в Twitter-аккаунте создателей препарата.Правительство Венгрии — первой страны ЕС, начавшей использовать "Спутник V" — опубликовало последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин от COVID-19.Выяснилось, что именно российский препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в семь — тридцать два раза меньше случаев смерти) и эффективности (в два-семь раз меньше заражений SARS-CoV-2).К примеру, на 100 тысяч привитых "Спутником V" приходится всего 95 заболевших COVID-19 и один случай смерти. Для сравнения: среди 100 тысяч вакцинированных препаратом AstraZeneca 700 заражений и семь случаев смерти. В случае с Pfizer/BioNTech — 555 заражений и 32 случая смерти.В РФПИ, в частности, подчеркнули, что после прививок Pfizer/BioNTech зафиксировали в 32 раза больше летальных случаев, чем после российской вакцины."Спутник V" одобрили уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству одобрений госрегуляторами вакцина занимает второе место в мире.Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем результаты испытаний, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), подчеркивали в РФПИ и НИЦ имени Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, astrazeneca , венгрия, в мире

Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной

18:50 25.04.2021 (обновлено: 01:33 26.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Венгрии российскую вакцину "Спутник V" признали самой безопасной и эффективной, говорится в Twitter-аккаунте создателей препарата.
Правительство Венгрии — первой страны ЕС, начавшей использовать "Спутник V" — опубликовало последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин от COVID-19.
Выяснилось, что именно российский препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в семь — тридцать два раза меньше случаев смерти) и эффективности (в два-семь раз меньше заражений SARS-CoV-2).
К примеру, на 100 тысяч привитых "Спутником V" приходится всего 95 заболевших COVID-19 и один случай смерти. Для сравнения: среди 100 тысяч вакцинированных препаратом AstraZeneca 700 заражений и семь случаев смерти. В случае с Pfizer/BioNTech — 555 заражений и 32 случая смерти.

"Венгерские данные показывают, что после использования "Спутника V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в два-шесть раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем от мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", — отметили в Российском фонде прямых инфестиций.

В РФПИ, в частности, подчеркнули, что после прививок Pfizer/BioNTech зафиксировали в 32 раза больше летальных случаев, чем после российской вакцины.
"Спутник V" одобрили уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству одобрений госрегуляторами вакцина занимает второе место в мире.
Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем результаты испытаний, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), подчеркивали в РФПИ и НИЦ имени Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetAstraZenecaВенгрияВ мире
 
 
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