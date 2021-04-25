https://ria.ru/20210425/soyuz-1729888906.html

Роскосмос назвал дату пуска "Союза" со спутниками OneWeb с Восточного

Роскосмос назвал дату пуска "Союза" со спутниками OneWeb с Восточного

Государственная комиссия разрешила пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, сообщили РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T21:11

2021-04-25T21:11

2021-04-25T23:25

россия

земля

arianespace

космос - риа наука

союз

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Государственная комиссия разрешила пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."Члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:14:08 по московскому времени 26 апреля 2021 года", - сказали в пресс-службе.Планируется, что через девять минут и 21 секунду после отрыва ракеты от стартового стола от третьей ступени "Союза" отделится головной блок с разгонным блоком "Фрегат", который за счет двух включений двигательной установки развезет три десятка спутников по орбите высотой около 450 километров. За время полета от "Фрегата" отделится девять групп спутников. Последняя группа отделится через 3 часа 51 минуту и 40 секунд, то есть в районе 5.06 мск. Далее они самостоятельно за счет двигателей выйдут в рабочие точки. После этого "Фрегат" выдаст еще один импульс для входа в атмосферу.Пуск посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый космонавт планеты изображен на эмблеме миссии.Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта. Пуск 26 апреля станет вторым. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, затем последуют пуски 27 мая и 1 июля.Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года, рассказали ранее еще два собеседника агентства.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 182.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Примечательно, что система OneWeb не имеет разрешения на предоставление услуг на территории России. В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности. Крупная доля в OneWeb принадлежит правительству Великобритании и индийскому миллиардеру Сунил Бхарти Миттал (Sunil Bharti Mittal).

https://ria.ru/20210406/gagarin-1604381277.html

https://ria.ru/20210420/raketa-1729024386.html

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байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, arianespace, космос - риа наука, союз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий гагарин (космонавт), байконур (город)