https://ria.ru/20210425/somali-1729879369.html

Экс-глава Сомали обвинил президента страны в нападении на свою резиденцию

Экс-глава Сомали обвинил президента страны в нападении на свою резиденцию

Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T19:26

2021-04-25T19:26

2021-04-25T19:26

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, сообщает издание Garowe Online.По словам Махмуда, армия, находящаяся под контролем нынешнего лидера страны, атаковала его резиденцию."Фармаджо (прозвище лидера в народе - ред.) несет ответственность за последствия", - подчеркнул бывший сомалийский президент.Ранее портал Somali Guardian сообщил, что связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо.Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.

https://ria.ru/20210425/somali-1729865296.html

https://ria.ru/20210309/somali-1600471098.html

пунтленд

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сомали

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пунтленд, могадишо, сомали, в мире