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https://ria.ru/20210425/somali-1729879369.html
Экс-глава Сомали обвинил президента страны в нападении на свою резиденцию
Экс-глава Сомали обвинил президента страны в нападении на свою резиденцию
Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T19:26
2021-04-25T19:26
пунтленд
могадишо
сомали
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, сообщает издание Garowe Online.По словам Махмуда, армия, находящаяся под контролем нынешнего лидера страны, атаковала его резиденцию."Фармаджо (прозвище лидера в народе - ред.) несет ответственность за последствия", - подчеркнул бывший сомалийский президент.Ранее портал Somali Guardian сообщил, что связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо.Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.
https://ria.ru/20210425/somali-1729865296.html
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пунтленд, могадишо, сомали, в мире

Экс-глава Сомали обвинил президента страны в нападении на свою резиденцию

19:26 25.04.2021
 
© AP Photo / Kamran Jebreili Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд
 Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, сообщает издание Garowe Online.
По словам Махмуда, армия, находящаяся под контролем нынешнего лидера страны, атаковала его резиденцию.
"Фармаджо (прозвище лидера в народе - ред.) несет ответственность за последствия", - подчеркнул бывший сомалийский президент.
Ранее портал Somali Guardian сообщил, что связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо.
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
16:43
СМИ сообщили о захвате нескольких районов в столице Сомали
Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 15:00
Лагерь с миротворцами в столице Сомали подвергся минометному обстрелу
 
ПунтлендМогадишоСомалиВ мире
 
 
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