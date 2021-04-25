СМИ сообщили о захвате нескольких районов в столице Сомали
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
По данным портала, военные захватили части районов Якшид, Каран и Хелива, не встретив сопротивления со стороны со стороны лояльных правительству сил, которые покинули указанные районы.
Некоторые из командующих силами, связанными с оппозицией, заявили, что продвижение в столицу вызвано попытками президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда (известен под прозвищем Фармаджо) "поработить их" и что они не остановятся, пока президент не будет отстранён от власти.
В свою очередь, портал Garowe Online сообщает в Twitter, что мятежники взяли под контроль район Сана, где находится штаб-квартира Национального агентства разведки и безопасности. По данным портала, сотни людей на улицах города участвуют в беспорядках, протестуя против продления срока полномочий президента Фармаджо.
Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.
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