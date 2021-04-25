https://ria.ru/20210425/somali-1729865296.html

СМИ сообщили о захвате нескольких районов в столице Сомали

СМИ сообщили о захвате нескольких районов в столице Сомали

Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщает портал Somali... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:43

2021-04-25T16:43

2021-04-25T16:43

пунтленд

могадишо

сомали

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщает портал Somali Guardian.По данным портала, военные захватили части районов Якшид, Каран и Хелива, не встретив сопротивления со стороны со стороны лояльных правительству сил, которые покинули указанные районы.Некоторые из командующих силами, связанными с оппозицией, заявили, что продвижение в столицу вызвано попытками президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда (известен под прозвищем Фармаджо) "поработить их" и что они не остановятся, пока президент не будет отстранён от власти.В свою очередь, портал Garowe Online сообщает в Twitter, что мятежники взяли под контроль район Сана, где находится штаб-квартира Национального агентства разведки и безопасности. По данным портала, сотни людей на улицах города участвуют в беспорядках, протестуя против продления срока полномочий президента Фармаджо.Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.

https://ria.ru/20210305/somali-1600162494.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/somali-1590069304.html

пунтленд

могадишо

сомали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пунтленд, могадишо, сомали, в мире