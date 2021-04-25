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В Сирии зафиксировали 31 обстрел со стороны идлибских террористов
В Сирии зафиксировали 31 обстрел со стороны идлибских террористов
Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T22:20
2021-04-25T22:21
россия
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 27 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 17 обстрелов, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – четыре обстрела", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж", - добавил Карпов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

В Сирии зафиксировали 31 обстрел со стороны идлибских террористов

22:20 25.04.2021 (обновлено: 22:21 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 27 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 17 обстрелов, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – четыре обстрела", - сказал Карпов на брифинге.
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По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж", - добавил Карпов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
 
 
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