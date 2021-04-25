https://ria.ru/20210425/siriya-1729893537.html

В Сирии зафиксировали 31 обстрел со стороны идлибских террористов

В Сирии зафиксировали 31 обстрел со стороны идлибских террористов

Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T22:20

2021-04-25T22:20

2021-04-25T22:21

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идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 27 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 17 обстрелов, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – четыре обстрела", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж", - добавил Карпов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/siriya-1729835835.html

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идлиб (мухафаза)

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россия, идлиб (мухафаза), сирия, в мире