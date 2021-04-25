https://ria.ru/20210425/scorsese-1729613903.html

СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина

СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина

Лауреаты премии "Оскар" Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер объединились с шоураннером сериала "Современная любовь" Джоном Карни, чтобы создать музыкальный фильм... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T03:31

2021-04-25T03:31

2021-04-25T03:31

нью-йорк (город)

культура

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новости культуры

мартин скорсезе

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лауреаты премии "Оскар" Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер объединились с шоураннером сериала "Современная любовь" Джоном Карни, чтобы создать музыкальный фильм "Чарующий ритм" ("Fascinating Rhythm"), вдохновленный жизнью и творчеством композитора Джорджа Гершвина, сообщает Deadline. В издании отмечают, что Скорсезе и Уинклер будут продюсировать предстоящий проект, а Карни станет режиссером, он же написал сценарий в соавторстве с Крисом Клуэссом, известным по работе над развлекательным шоу "Безумное телевидение".В ленте, названной в честь известной одноименной песни Джорджа Гершвина, расскажут о волшебном путешествии молодой женщины сквозь прошлое и настоящее Нью-Йорка. Музыка знаменитого американского композитора, ушедшего в возрасте 38 лет, будет звучать в фильме. Родные Гершвина одобрили использование его работ в картине. Но какие конкретно мелодии услышат зрители, пока не раскрывают, включая и другие подробности, например, об актерском составе и дате выхода.

https://ria.ru/20210421/scorsese-1728931241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), кино и сериалы, новости культуры, мартин скорсезе