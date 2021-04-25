https://ria.ru/20210425/scorsese-1729613903.html
СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
Лауреаты премии "Оскар" Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер объединились с шоураннером сериала "Современная любовь" Джоном Карни, чтобы создать музыкальный фильм... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T03:31
2021-04-25T03:31
2021-04-25T03:31
нью-йорк (город)
культура
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новости культуры
мартин скорсезе
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лауреаты премии "Оскар" Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер объединились с шоураннером сериала "Современная любовь" Джоном Карни, чтобы создать музыкальный фильм "Чарующий ритм" ("Fascinating Rhythm"), вдохновленный жизнью и творчеством композитора Джорджа Гершвина, сообщает Deadline. В издании отмечают, что Скорсезе и Уинклер будут продюсировать предстоящий проект, а Карни станет режиссером, он же написал сценарий в соавторстве с Крисом Клуэссом, известным по работе над развлекательным шоу "Безумное телевидение".В ленте, названной в честь известной одноименной песни Джорджа Гершвина, расскажут о волшебном путешествии молодой женщины сквозь прошлое и настоящее Нью-Йорка. Музыка знаменитого американского композитора, ушедшего в возрасте 38 лет, будет звучать в фильме. Родные Гершвина одобрили использование его работ в картине. Но какие конкретно мелодии услышат зрители, пока не раскрывают, включая и другие подробности, например, об актерском составе и дате выхода.
https://ria.ru/20210421/scorsese-1728931241.html
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РИА Новости
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нью-йорк (город), кино и сериалы, новости культуры, мартин скорсезе
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Лауреаты премии "Оскар" Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер объединились с шоураннером сериала "Современная любовь" Джоном Карни, чтобы создать музыкальный фильм "Чарующий ритм" ("Fascinating Rhythm"), вдохновленный жизнью и творчеством композитора Джорджа Гершвина, сообщает
Deadline.
В издании отмечают, что Скорсезе и Уинклер будут продюсировать предстоящий проект, а Карни станет режиссером, он же написал сценарий в соавторстве с Крисом Клуэссом, известным по работе над развлекательным шоу "Безумное телевидение".
В ленте, названной в честь известной одноименной песни Джорджа Гершвина, расскажут о волшебном путешествии молодой женщины сквозь прошлое и настоящее Нью-Йорка.
Музыка знаменитого американского композитора, ушедшего в возрасте 38 лет, будет звучать в фильме. Родные Гершвина одобрили использование его работ в картине.
Но какие конкретно мелодии услышат зрители, пока не раскрывают, включая и другие подробности, например, об актерском составе и дате выхода.