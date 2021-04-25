https://ria.ru/20210425/sayt-1729847779.html

Сайт БелАЭС взломали

Сайт БелАЭС взломали

Сайт БелАЭС взломали, специалисты выясняют, кто причастен к атаке, заявила пресс-служба Минэнерго Белоруссии. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:05

2021-04-25T14:05

2021-04-25T15:25

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Сайт БелАЭС взломали, специалисты выясняют, кто причастен к атаке, заявила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.В воскресенье на официальном сайте электростанции появилось сообщение провокационного характера, в котором говорилось, что его разместили "небезразличные сотрудники" АЭС."Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбрали российский проект станции с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, которые отвечают самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Как ранее сообщал Госатомнадзор Белоруссии, вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС должны рассмотреть в мае, а ввод в работу второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/belaes-1597757257.html

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2021

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белорусская аэс, белоруссия, в мире