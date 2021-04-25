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Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар
Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар
Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T17:48
2021-04-25T18:56
россия
экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва".По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов. Он считает, что пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к росту рубля.В свою очередь, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин заявил, что цена на нефть будет меняться "достаточно благоприятно" для России. По его словам, это будет способствовать укреплению рубля. Специалист уточнил, что многое зависит и от того, будет ли новая волна коронавирусной инфекции."Мы живем в условиях страшной неопределенности. Увы, стабильности не хватает ни рынкам, ни отношениям. В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза", — отметил Марголин.Экономист добавил, что на данный момент не видит особых рисков снижения обменного курса, либо факторов, которые могли бы спровоцировать нестабильность рубля. Он уверен, что "при соблюдении определенных условий" российская валюта укрепится до 65-67 рублей за доллар.
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россия, экономика

Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар

17:48 25.04.2021 (обновлено: 18:56 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов. Он считает, что пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к росту рубля.
"Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар", — сказал эксперт.
В свою очередь, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин заявил, что цена на нефть будет меняться "достаточно благоприятно" для России. По его словам, это будет способствовать укреплению рубля. Специалист уточнил, что многое зависит и от того, будет ли новая волна коронавирусной инфекции.
"Мы живем в условиях страшной неопределенности. Увы, стабильности не хватает ни рынкам, ни отношениям. В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза", — отметил Марголин.
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Экономист добавил, что на данный момент не видит особых рисков снижения обменного курса, либо факторов, которые могли бы спровоцировать нестабильность рубля. Он уверен, что "при соблюдении определенных условий" российская валюта укрепится до 65-67 рублей за доллар.
 
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