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https://ria.ru/20210425/reyting-1729868855.html
Рейтинг Байдена после ста дней президентства стал одним из самых низких
Рейтинг Байдена после ста дней президентства стал одним из самых низких
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T17:17
2021-04-25T20:44
дональд трамп
джеральд форд
джо байден
мексика
сша
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), следует из совместного опроса The Washington Post и ABC News.Согласно опросу, 52% респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказались 42% респондентов.Больше половины, 64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента поддерживают 52% респондентов. Гораздо меньше опрошенных положительно высказались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их одобряют всего 37% респондентов.Помимо этого, 60% полагают, что президенту следует заручиться поддержкой республиканцев в конгрессе, 30% считают, что Байден может действовать и самостоятельно.Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказались против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных.Телефонный опрос проводился 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентного пункта.
https://ria.ru/20210424/bayden-1729793916.html
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дональд трамп, джеральд форд, джо байден, мексика, сша, в мире

Рейтинг Байдена после ста дней президентства стал одним из самых низких

17:17 25.04.2021 (обновлено: 20:44 25.04.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), следует из совместного опроса The Washington Post и ABC News.
Согласно опросу, 52% респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказались 42% респондентов.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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Больше половины, 64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента поддерживают 52% респондентов. Гораздо меньше опрошенных положительно высказались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их одобряют всего 37% респондентов.
Помимо этого, 60% полагают, что президенту следует заручиться поддержкой республиканцев в конгрессе, 30% считают, что Байден может действовать и самостоятельно.
Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказались против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных.
Телефонный опрос проводился 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентного пункта.
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