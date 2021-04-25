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Самый сильный человек России приземлит на себя вертолет
Самый сильный человек России приземлит на себя вертолет
Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин, установивший в ноябре прошлого года российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T22:58
2021-04-25T22:58
2021-04-25T23:40
республика башкортостан
эльбрус нигматуллин
спорт
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин, установивший в ноябре прошлого года российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту, намерен приземлить на себя вертолет."Я начал подготовку к своему очередному рекорду. На этот раз я попытаюсь приземлить на себя башкирский вертолёт. Всеми подробностями буду с вами делиться на своей странице. Примерная дата события май-июнь в Башкортостане", - написал Нигматуллин на своей странице в Instagram.Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу. Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену. Серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man. Двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.В начале ноября 2020 года силач сдвинул 36-тонный самолет в уфимском аэропорту, установив российский рекорд.
https://rsport.ria.ru/20210316/sport-1601469835.html
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республика башкортостан, эльбрус нигматуллин, спорт