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Самый сильный человек России приземлит на себя вертолет
Самый сильный человек России приземлит на себя вертолет
Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин, установивший в ноябре прошлого года российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T22:58
2021-04-25T23:40
республика башкортостан
эльбрус нигматуллин
спорт
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин, установивший в ноябре прошлого года российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту, намерен приземлить на себя вертолет."Я начал подготовку к своему очередному рекорду. На этот раз я попытаюсь приземлить на себя башкирский вертолёт. Всеми подробностями буду с вами делиться на своей странице. Примерная дата события май-июнь в Башкортостане", - написал Нигматуллин на своей странице в Instagram.Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу. Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену. Серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man. Двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.В начале ноября 2020 года силач сдвинул 36-тонный самолет в уфимском аэропорту, установив российский рекорд.
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республика башкортостан, эльбрус нигматуллин, спорт

Самый сильный человек России приземлит на себя вертолет

22:58 25.04.2021 (обновлено: 23:40 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСилач Эльбрус Нигматуллин в Челябинске
Силач Эльбрус Нигматуллин в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин, установивший в ноябре прошлого года российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту, намерен приземлить на себя вертолет.
"Я начал подготовку к своему очередному рекорду. На этот раз я попытаюсь приземлить на себя башкирский вертолёт. Всеми подробностями буду с вами делиться на своей странице. Примерная дата события май-июнь в Башкортостане", - написал Нигматуллин на своей странице в Instagram.
Алексей Молчанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу. Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену. Серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man. Двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.
В начале ноября 2020 года силач сдвинул 36-тонный самолет в уфимском аэропорту, установив российский рекорд.
 
Республика БашкортостанЭльбрус НигматуллинСпорт
 
 
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