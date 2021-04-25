https://ria.ru/20210425/prazdnik-1729809871.html

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают воскресенье в храмах Русской православной церкви, в этот день патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:29

2021-04-25T00:29

2021-04-25T10:54

религия и мировоззрение

россия

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московский патриархат

вербное воскресенье

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москва

иерусалим

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают воскресенье в храмах Русской православной церкви, в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в столичном храме Христа Спасителя.Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию: устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями."Праздник Входа Господня в Иерусалим – момент наивысшей земной славы Иисуса Христа. В Евангелие так и написано, потому и встретил его народ, что слышал его, сотворившим это чудо (о воскрешении Лазаря в Церкви вспоминали в субботу накануне - ред.). Люди ждали его как великого чудотворца и Царя, который сейчас придет, наведет порядок, выгонит ненавистных римских оккупантов", - рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.По его словам, иудеи ожидали, что начнут жить в раю, причем "здесь и сейчас, на земле". "Иудейская традиция мессию воспринимала вполне в земном и даже политическом, экономическом плане. И когда этого не произошло, когда Господь отказался, по сути, занимать это место, которое ему счастливо (народом – ред.) предлагалось, воодушевление, ожидание, радость мгновенно превратилось в гнев. И та же толпа через несколько дней кричала - "Распни!", - пояснил Первозванский.По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим в храмах освящают вербы. "Освящение верб – наша великорусская традиция, потому что у нас к этому времени ничего еще расцветшего нет. На самом деле праздник называется неделей Ваий (неделя - значит воскресенье - ред.), то есть пальмовых ветвей, или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими - приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому - вербы", - рассказал протоиерей.Он отметил, что освящая вербы, люди посвящают эту вещь Богу, ведь "освящать по-славянски звучит как посвящать, когда мы что-то кому-то посвящаем. Мы освящаем воду - это та же вода, но в ней есть божие присутствие, поскольку мы их Богу посвятили. Так же и ветвями - они теперь не простые. Как правило, ими потом весь год остается украшен красный угол", - подытожил собеседник агентства. Впрочем, добавил он, если нет желания держать их целый год – можно просто выбросить или сжечь.В 2020 году из-за пандемии освящение верб в храмах Русской церкви не проводилось: в Московском патриархате тогда предложили верующим молиться дома и не посещать храмы, а ветви верб освящать самим.

https://ria.ru/20210423/verbnoe-1729551709.html

https://ria.ru/20200410/1569886330.html

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россия, иисус христос, московский патриархат, вербное воскресенье, русская православная церковь, москва, иерусалим, общество