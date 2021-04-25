https://ria.ru/20210425/prazdnik-1729809871.html
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают воскресенье в храмах Русской православной церкви, в этот день патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T00:29
2021-04-25T00:29
2021-04-25T10:54
религия и мировоззрение
россия
иисус христос
московский патриархат
вербное воскресенье
русская православная церковь
москва
иерусалим
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729832237_0:191:2847:1792_1920x0_80_0_0_66ce2b13983481fed10de73f41f1e1b6.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают воскресенье в храмах Русской православной церкви, в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в столичном храме Христа Спасителя.Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию: устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями."Праздник Входа Господня в Иерусалим – момент наивысшей земной славы Иисуса Христа. В Евангелие так и написано, потому и встретил его народ, что слышал его, сотворившим это чудо (о воскрешении Лазаря в Церкви вспоминали в субботу накануне - ред.). Люди ждали его как великого чудотворца и Царя, который сейчас придет, наведет порядок, выгонит ненавистных римских оккупантов", - рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.По его словам, иудеи ожидали, что начнут жить в раю, причем "здесь и сейчас, на земле". "Иудейская традиция мессию воспринимала вполне в земном и даже политическом, экономическом плане. И когда этого не произошло, когда Господь отказался, по сути, занимать это место, которое ему счастливо (народом – ред.) предлагалось, воодушевление, ожидание, радость мгновенно превратилось в гнев. И та же толпа через несколько дней кричала - "Распни!", - пояснил Первозванский.По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим в храмах освящают вербы. "Освящение верб – наша великорусская традиция, потому что у нас к этому времени ничего еще расцветшего нет. На самом деле праздник называется неделей Ваий (неделя - значит воскресенье - ред.), то есть пальмовых ветвей, или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими - приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому - вербы", - рассказал протоиерей.Он отметил, что освящая вербы, люди посвящают эту вещь Богу, ведь "освящать по-славянски звучит как посвящать, когда мы что-то кому-то посвящаем. Мы освящаем воду - это та же вода, но в ней есть божие присутствие, поскольку мы их Богу посвятили. Так же и ветвями - они теперь не простые. Как правило, ими потом весь год остается украшен красный угол", - подытожил собеседник агентства. Впрочем, добавил он, если нет желания держать их целый год – можно просто выбросить или сжечь.В 2020 году из-за пандемии освящение верб в храмах Русской церкви не проводилось: в Московском патриархате тогда предложили верующим молиться дома и не посещать храмы, а ветви верб освящать самим.
https://ria.ru/20210423/verbnoe-1729551709.html
https://ria.ru/20200410/1569886330.html
россия
москва
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729832237_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb74dc0f5f2f14b9d1d5cb896bb97cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иисус христос, московский патриархат, вербное воскресенье, русская православная церковь, москва, иерусалим, общество
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Вход Господень в Иерусалим
, или Вербное воскресенье, отмечают воскресенье в храмах Русской православной церкви
, в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в столичном храме Христа Спасителя.
"Двадцать пятого апреля 2021, в неделю шестую, ваий (Вербное воскресенье), праздник Входа Господня в Иерусалим, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя", - сообщает его пресс-служба.
Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос
туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию: устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями.
"Праздник Входа Господня в Иерусалим – момент наивысшей земной славы Иисуса Христа. В Евангелие так и написано, потому и встретил его народ, что слышал его, сотворившим это чудо (о воскрешении Лазаря в Церкви вспоминали в субботу накануне - ред.). Люди ждали его как великого чудотворца и Царя, который сейчас придет, наведет порядок, выгонит ненавистных римских оккупантов", - рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
По его словам, иудеи ожидали, что начнут жить в раю, причем "здесь и сейчас, на земле". "Иудейская традиция мессию воспринимала вполне в земном и даже политическом, экономическом плане. И когда этого не произошло, когда Господь отказался, по сути, занимать это место, которое ему счастливо (народом – ред.) предлагалось, воодушевление, ожидание, радость мгновенно превратилось в гнев. И та же толпа через несколько дней кричала - "Распни!", - пояснил Первозванский.
По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.
Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим в храмах освящают вербы. "Освящение верб – наша великорусская традиция, потому что у нас к этому времени ничего еще расцветшего нет. На самом деле праздник называется неделей Ваий (неделя - значит воскресенье - ред.), то есть пальмовых ветвей, или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими - приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому - вербы", - рассказал протоиерей.
Он отметил, что освящая вербы, люди посвящают эту вещь Богу, ведь "освящать по-славянски звучит как посвящать, когда мы что-то кому-то посвящаем. Мы освящаем воду - это та же вода, но в ней есть божие присутствие, поскольку мы их Богу посвятили. Так же и ветвями - они теперь не простые. Как правило, ими потом весь год остается украшен красный угол", - подытожил собеседник агентства. Впрочем, добавил он, если нет желания держать их целый год – можно просто выбросить или сжечь.
В 2020 году из-за пандемии освящение верб в храмах Русской церкви не проводилось: в Московском патриархате
тогда предложили верующим молиться дома и не посещать храмы, а ветви верб освящать самим.