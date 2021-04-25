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При пожаре под Тулой погибли двое детей
При пожаре под Тулой погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кимовске Тульской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:47
2021-04-25T10:47
2021-04-25T10:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кимовск
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кимовске Тульской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.Уточняется, что сообщение о смерти двух детей при пожаре в Кимовске поступило в правоохранительные органы утром в воскресенье."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По данным СК, двое детей 2014 и 2017 годов рождения погибли при пожаре в одной из квартир жилого дома на улице Льва Толстого, мать детей осталась жива. Причиной возгорания мог стать включенный электроприбор. Семья на профилактическом учете не состоит, отметили в ведомстве.Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего."В том числе выясняется, где находилась мать в момент произошедшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210425/pozhar-1729823777.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кимовск, тульская область, происшествия
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кимовске Тульской области
, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ
.
Уточняется, что сообщение о смерти двух детей при пожаре в Кимовске поступило в правоохранительные органы утром в воскресенье.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным СК, двое детей 2014 и 2017 годов рождения погибли при пожаре в одной из квартир жилого дома на улице Льва Толстого, мать детей осталась жива. Причиной возгорания мог стать включенный электроприбор. Семья на профилактическом учете не состоит, отметили в ведомстве.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"В том числе выясняется, где находилась мать в момент произошедшего", - добавляется в сообщении.