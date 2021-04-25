https://ria.ru/20210425/pozhar-1729813402.html
Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
Количество жертв пожарав больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде увеличилось до 28 человек, передает телеканал Dijlah со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T03:14
2021-04-25T03:14
2021-04-25T07:57
мустафа аль-каземи
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КАИР, 25 апр — РИА Новости. Количество жертв пожарав больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде увеличилось до 28 человек, передает телеканал Dijlah со ссылкой на источники.Ранее Sky News Arabiya сообщил о гибели 23 человек в этом медучреждении.По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, а большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования инцидента.
https://ria.ru/20210414/pozhar-1728170948.html
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