https://ria.ru/20210425/posol-1729809761.html

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:25

2021-04-25T00:25

2021-04-25T10:07

мевлют чавушоглу

мид турции

джо байден

турция

сша

анкара

в мире

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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".По его словам, послу заявили, что заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить".Геноцид армянВ конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.

https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html

турция

сша

анкара

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мевлют чавушоглу, мид турции, джо байден, турция, сша, анкара, в мире