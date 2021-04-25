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МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T00:25
2021-04-25T10:07
мевлют чавушоглу
мид турции
джо байден
турция
сша
анкара
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".По его словам, послу заявили, что заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить".Геноцид армянВ конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html
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мевлют чавушоглу, мид турции, джо байден, турция, сша, анкара, в мире

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

00:25 25.04.2021 (обновлено: 10:07 25.04.2021)
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciАкция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция
Акция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

"После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, послу заявили, что заявление американского президента "является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить".
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Геноцид армян

В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.
 
Мевлют ЧавушоглуМИД ТурцииДжо БайденТурцияСШААнкараВ мире
 
 
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