https://ria.ru/20210425/pokushenie-1729888212.html

Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T21:03

2021-04-25T21:03

2021-04-25T22:24

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.В группу входят как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Согласно заявлению белорусского КГБ, они также хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Обвинения предъявили четверым фигурантам, Зенковича и Федуту задержали в Москве при содействии ФСБ, а Костусева — в республике.Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210422/lukashenko-1729482435.html

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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире