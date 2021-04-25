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Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину
Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину
Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T21:03
2021-04-25T22:24
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.В группу входят как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Согласно заявлению белорусского КГБ, они также хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Обвинения предъявили четверым фигурантам, Зенковича и Федуту задержали в Москве при содействии ФСБ, а Костусева — в республике.Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире

Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

21:03 25.04.2021 (обновлено: 22:24 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.
Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.
В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.
В группу входят как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Согласно заявлению белорусского КГБ, они также хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Обвинения предъявили четверым фигурантам, Зенковича и Федуту задержали в Москве при содействии ФСБ, а Костусева — в республике.
Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 15:51
МИД прокомментировал план покушения на Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
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