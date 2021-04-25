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Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск, Омск и... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T00:33
2021-04-25T00:33
погода
чукотка
роман вильфанд
гидрометцентр
ямал
новосибирск
омск
новосибирская область
краснодарский край
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск, Омск и Красноярск, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил необычный день в плане распределения температуры. "Двадцать седьмое апреля, если считать комфортной температуру выше 15 градусов, то это будет юг Краснодарского края, Нижнее Поволжье (16-18 градусов), юг Урала (Омская, Новосибирская область), юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотка. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов", - сказал Вильфанд.Он также уточнил, что ближайшие два дня температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов. "Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион", - сказал Вильфанд.По прогнозам синоптиков, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.
https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html
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новосибирск
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погода, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр, ямал, новосибирск, омск, новосибирская область, краснодарский край, хабаровский край, приморский край, красноярск, общество

Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло

00:33 25.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВетви деревьев в Александровском саду в Москве
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск, Омск и Красноярск, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов", - сказал Вильфанд.

Он также отметил необычный день в плане распределения температуры. "Двадцать седьмое апреля, если считать комфортной температуру выше 15 градусов, то это будет юг Краснодарского края, Нижнее Поволжье (16-18 градусов), юг Урала (Омская, Новосибирская область), юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотка. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов", - сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что ближайшие два дня температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов. "Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион", - сказал Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.
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ПогодаЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентрЯмалНовосибирскОмскНовосибирская областьКраснодарский крайХабаровский крайПриморский крайКрасноярскОбщество
 
 
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