https://ria.ru/20210425/pogoda-1729810055.html

Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло

Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло

Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск, Омск и... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:33

2021-04-25T00:33

2021-04-25T00:33

погода

чукотка

роман вильфанд

гидрометцентр

ямал

новосибирск

омск

новосибирская область

краснодарский край

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск, Омск и Красноярск, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил необычный день в плане распределения температуры. "Двадцать седьмое апреля, если считать комфортной температуру выше 15 градусов, то это будет юг Краснодарского края, Нижнее Поволжье (16-18 градусов), юг Урала (Омская, Новосибирская область), юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотка. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов", - сказал Вильфанд.Он также уточнил, что ближайшие два дня температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов. "Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион", - сказал Вильфанд.По прогнозам синоптиков, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.

https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html

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ямал

новосибирск

омск

новосибирская область

краснодарский край

хабаровский край

приморский край

красноярск

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