Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:10 25.04.2021 (обновлено: 02:24 25.04.2021)
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся", — уточнил Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, погода будет облачной до конца месяца, однако интенсивных осадков не ожидается.
"Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди", — отметил Вильфанд.
Как объяснил синоптик, холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы.
"Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность — и поэтому на всей европейской территории за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они теплые", — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что на юге Европейской России погода также ожидается ниже нормы на 2-4 градуса до середины недели. Абсолютные значения температуры будут около 12-14 градусов.