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Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T00:10
2021-04-25T02:24
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
архангельская область
москва
европа
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам синоптиков, погода будет облачной до конца месяца, однако интенсивных осадков не ожидается."Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди", — отметил Вильфанд.Как объяснил синоптик, холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы."Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность — и поэтому на всей европейской территории за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они теплые", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что на юге Европейской России погода также ожидается ниже нормы на 2-4 градуса до середины недели. Абсолютные значения температуры будут около 12-14 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, архангельская область, москва, европа, общество

Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники

00:10 25.04.2021 (обновлено: 02:24 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся", — уточнил Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, погода будет облачной до конца месяца, однако интенсивных осадков не ожидается.
"Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди", — отметил Вильфанд.
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Как объяснил синоптик, холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы.
"Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность — и поэтому на всей европейской территории за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они теплые", — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что на юге Европейской России погода также ожидается ниже нормы на 2-4 градуса до середины недели. Абсолютные значения температуры будут около 12-14 градусов.
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