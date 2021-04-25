https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html

Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники

Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники

Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:10

2021-04-25T00:10

2021-04-25T02:24

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

архангельская область

москва

европа

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам синоптиков, погода будет облачной до конца месяца, однако интенсивных осадков не ожидается."Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди", — отметил Вильфанд.Как объяснил синоптик, холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы."Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность — и поэтому на всей европейской территории за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они теплые", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что на юге Европейской России погода также ожидается ниже нормы на 2-4 градуса до середины недели. Абсолютные значения температуры будут около 12-14 градусов.

https://ria.ru/20210421/pogoda-1729197040.html

https://ria.ru/20210424/aprel-1729745211.html

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