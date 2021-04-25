https://ria.ru/20210425/poezdki-1729708238.html
Названы популярные города для автобусных поездок на майские праздники
Названы популярные города для автобусных поездок на майские праздники
Аналитический центр сервиса путешествий составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на предстоящие праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:18
2021-04-25T14:18
2021-04-25T14:18
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на предстоящие праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру. Семь из десяти маршрутов, вошедших в список внутренних маршрутов, вписываются в бюджет поездки до одной тысячи рублей в одну сторону. Больше всего путешествий на автобусе запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, средний чек по направлению составляет около 1,2 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте по спросу находится муршрут Санкт-Петербург — Смоленск, за билет туристы тоже платят примерно 1,2 тысячи. Замыкает тройку путь Москва — Ростов-на-Дону со средним чеком 1 066 рублей. Тажке в десятку популярных вошли автобусные поездки Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Скопин, Санкт-Петербург — Псков, Москва — Рязань и Москва — Киржач.
https://ria.ru/20210414/prazdniki-1728233928.html
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на предстоящие праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру.
Семь из десяти маршрутов, вошедших в список внутренних маршрутов, вписываются в бюджет поездки до одной тысячи рублей в одну сторону.
Больше всего путешествий на автобусе запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, средний чек по направлению составляет около 1,2 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте по спросу находится муршрут Санкт-Петербург — Смоленск, за билет туристы тоже платят примерно 1,2 тысячи. Замыкает тройку путь Москва — Ростов-на-Дону со средним чеком 1 066 рублей.
Тажке в десятку популярных вошли автобусные поездки Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Скопин, Санкт-Петербург — Псков, Москва — Рязань и Москва — Киржач.