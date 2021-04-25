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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210425/poezdki-1729708238.html
Названы популярные города для автобусных поездок на майские праздники
Названы популярные города для автобусных поездок на майские праздники
Аналитический центр сервиса путешествий составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на предстоящие праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:18
2021-04-25T14:18
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на предстоящие праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру. Семь из десяти маршрутов, вошедших в список внутренних маршрутов, вписываются в бюджет поездки до одной тысячи рублей в одну сторону. Больше всего путешествий на автобусе запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, средний чек по направлению составляет около 1,2 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте по спросу находится муршрут Санкт-Петербург — Смоленск, за билет туристы тоже платят примерно 1,2 тысячи. Замыкает тройку путь Москва — Ростов-на-Дону со средним чеком 1 066 рублей. Тажке в десятку популярных вошли автобусные поездки Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Скопин, Санкт-Петербург — Псков, Москва — Рязань и Москва — Киржач.
https://ria.ru/20210414/prazdniki-1728233928.html
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Названы популярные города для автобусных поездок на майские праздники

14:18 25.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского автовокзала "Северные ворота"
Здание Московского автовокзала Северные ворота - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на предстоящие праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру.
Семь из десяти маршрутов, вошедших в список внутренних маршрутов, вписываются в бюджет поездки до одной тысячи рублей в одну сторону.
Больше всего путешествий на автобусе запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, средний чек по направлению составляет около 1,2 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте по спросу находится муршрут Санкт-Петербург — Смоленск, за билет туристы тоже платят примерно 1,2 тысячи. Замыкает тройку путь Москва — Ростов-на-Дону со средним чеком 1 066 рублей.
Тажке в десятку популярных вошли автобусные поездки Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Скопин, Санкт-Петербург — Псков, Москва — Рязань и Москва — Киржач.
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:44Туризм
Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники
 
Туризмкуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмТуту.руНовости - ТуризмМоскваСкопинКиржачВеликий НовгородСмоленскРязаньРостов-на-ДонуВоронежПсковПереславль-ЗалесскийСанкт-Петербург
 
 
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