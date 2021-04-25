https://ria.ru/20210425/podlodka-1729847330.html

ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, все члены экипажа мертвы

ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, все члены экипажа мертвы

На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на военных. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:00

2021-04-25T14:00

2021-04-25T15:52

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на военных."Все 53 члена экипажа мертвы", — приводятся слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.Дизельная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Как рассказал Чахъянто газете Daily Star, связь с субмариной пропала после получения разрешения на ее погружение.Поиски вели 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.Накануне KRI Nanggala 402 официально признали затонувшей. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям членов экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/indoneziya-1729329703.html

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