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ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, все члены экипажа мертвы
ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, все члены экипажа мертвы
На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на военных. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:00
2021-04-25T15:52
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на военных."Все 53 члена экипажа мертвы", — приводятся слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.Дизельная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Как рассказал Чахъянто газете Daily Star, связь с субмариной пропала после получения разрешения на ее погружение.Поиски вели 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.Накануне KRI Nanggala 402 официально признали затонувшей. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям членов экипажа.
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вмс индонезии, индонезия, в мире

ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, все члены экипажа мертвы

14:00 25.04.2021 (обновлено: 15:52 25.04.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / Alonzo M. ArcherПодводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото : U.S. Navy / Alonzo M. Archer
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на военных.
"Все 53 члена экипажа мертвы", — приводятся слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.
© AFP 2021 / Indonesia MilitaryОбломки подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402
Обломки подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AFP 2021 / Indonesia Military
Обломки подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402
Дизельная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Как рассказал Чахъянто газете Daily Star, связь с субмариной пропала после получения разрешения на ее погружение.
Поиски вели 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.
Накануне KRI Nanggala 402 официально признали затонувшей. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям членов экипажа.
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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