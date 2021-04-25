https://ria.ru/20210425/podlodka-1729830093.html

Президент Индонезии объявил о гибели затонувшей подлодки Nanggala

Президент Индонезии объявил о гибели затонувшей подлодки Nanggala

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пропавшая несколько дней назад подлодка Nanggala затонула в Балийском море, и выразил соболезнования семьям членов... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:29

2021-04-25T10:29

2021-04-25T11:11

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пропавшая несколько дней назад подлодка Nanggala затонула в Балийском море, и выразил соболезнования семьям членов экипажа, сообщило агентство Reuters.Субмарина, принадлежащая ВМС Индонезии, перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали. На борту находились как минимум 53 человека.Поиски вели 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.Накануне начальник главного штаба индонезийского флота адмирал Юдо Маргоно сообщил, что спасатели нашли на поверхности воды детали оборудования для обслуживания торпедных аппаратов, банку смазки для перископа, фрагменты изделий из огнеупорной губки, мусульманские молитвенные коврики и фрагмент кожуха системы охлаждения. Тел моряков или фрагментов обмундирования подводников пока не обнаружили.

https://ria.ru/20210421/podlodki-1729306986.html

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