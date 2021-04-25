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Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды
Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды
Обещание высокой доходности без должной аргументации и конкретного продукта, прибыль за привлечение других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:16
2021-04-25T09:16
бкс мир инвестиций
россия
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обещание высокой доходности без должной аргументации и конкретного продукта, прибыль за привлечение других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, а также лицензии регулятора - все это признаки финансовой пирамиды, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты."Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.По словам эксперта, по мере того, как у населения растет финансовая грамотность, деятельность мошеннических фирм становится все более изощренной. При этом у благонадежной компании должен быть официальный сайт, где находятся данные о выданных лицензиях, поскольку участник финансового рынка обязательно должен получить лицензию Банка России. "Если речь идет о брокере, вы всегда можете проверить, является ли компания участником торгов на сайте Мосбиржи", - уточнил он.Аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева согласна с коллегой и добавляет, что наглость и ощущение безнаказанности создателей финансовых пирамид зашкаливает. "Мода 2021 года - назвать пирамиду именем супер узнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку "Ltd", "консалтинг", "финанс" и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение", - пояснила она.Эксперт рекомендует не верить обещаниям скорого возврата средств и прекратить вносить деньги на счет, если вы уже попали в пирамиду. "Займитесь своей финансовой грамотностью, причём повышайте её, исследуя разные источники знаний. Доверившись в этом вопросе только одному человеку, снова можно попасть в пирамиду", - заключила Афанасьева.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/piramida-1729520596.html
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бкс мир инвестиций, россия, экономика

Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

09:16 25.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обещание высокой доходности без должной аргументации и конкретного продукта, прибыль за привлечение других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, а также лицензии регулятора - все это признаки финансовой пирамиды, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
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По словам эксперта, по мере того, как у населения растет финансовая грамотность, деятельность мошеннических фирм становится все более изощренной. При этом у благонадежной компании должен быть официальный сайт, где находятся данные о выданных лицензиях, поскольку участник финансового рынка обязательно должен получить лицензию Банка России. "Если речь идет о брокере, вы всегда можете проверить, является ли компания участником торгов на сайте Мосбиржи", - уточнил он.
Аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева согласна с коллегой и добавляет, что наглость и ощущение безнаказанности создателей финансовых пирамид зашкаливает. "Мода 2021 года - назвать пирамиду именем супер узнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку "Ltd", "консалтинг", "финанс" и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение", - пояснила она.
Эксперт рекомендует не верить обещаниям скорого возврата средств и прекратить вносить деньги на счет, если вы уже попали в пирамиду. "Займитесь своей финансовой грамотностью, причём повышайте её, исследуя разные источники знаний. Доверившись в этом вопросе только одному человеку, снова можно попасть в пирамиду", - заключила Афанасьева.
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