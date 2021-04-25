https://ria.ru/20210425/peregovory-1729815664.html

"Роскосмос" не обсуждает доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX

"Роскосмос" не обсуждает доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о переговорах "Роскосмоса" и SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T06:09

2021-04-25T06:09

2021-04-25T09:03

хочу стать космонавтом

россия

институт космической политики

илон маск

кэтлин рубинс

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spacex

дмитрий рогозин

москва

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о переговорах "Роскосмоса" и SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon.Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ранее заявил на пресс-конференции, посвященной запуску пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, что его компания почтет за честь перевезти астронавтов на МКС.В октябре на корабле "Союз МС-17" на станцию полетела последний американский астронавт — Кэтлин Рубинс, место для которой НАСА купило у "Роскосмоса". Предполагается, что дальше они будут летать на "Союзах" по бартерной схеме — в обмен на полеты российских космонавтов на новых американских кораблях Crew Dragon и Starliner. Позднее "Роскосмос" пояснил, что договоренности еще нет, хотя такая возможность обсуждается.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов. По подсчетам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, затраты американского агентства на покупку мест в "Союзах" в некоторые годы практически полностью содержали отечественную пилотируемую космонавтику.

https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html

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россия, институт космической политики, илон маск, кэтлин рубинс, космос - риа наука, spacex, дмитрий рогозин, москва, сша