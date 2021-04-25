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"Роскосмос" не обсуждает доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX
"Роскосмос" не обсуждает доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о переговорах "Роскосмоса" и SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T06:09
2021-04-25T09:03
хочу стать космонавтом
россия
институт космической политики
илон маск
кэтлин рубинс
космос - риа наука
spacex
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о переговорах "Роскосмоса" и SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon.Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ранее заявил на пресс-конференции, посвященной запуску пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, что его компания почтет за честь перевезти астронавтов на МКС.В октябре на корабле "Союз МС-17" на станцию полетела последний американский астронавт — Кэтлин Рубинс, место для которой НАСА купило у "Роскосмоса". Предполагается, что дальше они будут летать на "Союзах" по бартерной схеме — в обмен на полеты российских космонавтов на новых американских кораблях Crew Dragon и Starliner. Позднее "Роскосмос" пояснил, что договоренности еще нет, хотя такая возможность обсуждается.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов. По подсчетам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, затраты американского агентства на покупку мест в "Союзах" в некоторые годы практически полностью содержали отечественную пилотируемую космонавтику.
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россия, институт космической политики, илон маск, кэтлин рубинс, космос - риа наука, spacex, дмитрий рогозин, москва, сша

"Роскосмос" не обсуждает доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX

06:09 25.04.2021 (обновлено: 09:03 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о переговорах "Роскосмоса" и SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon.

"Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть", — написал Рогозин в Twitter.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ранее заявил на пресс-конференции, посвященной запуску пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, что его компания почтет за честь перевезти астронавтов на МКС.
В октябре на корабле "Союз МС-17" на станцию полетела последний американский астронавт — Кэтлин Рубинс, место для которой НАСА купило у "Роскосмоса". Предполагается, что дальше они будут летать на "Союзах" по бартерной схеме — в обмен на полеты российских космонавтов на новых американских кораблях Crew Dragon и Starliner. Позднее "Роскосмос" пояснил, что договоренности еще нет, хотя такая возможность обсуждается.
По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов. По подсчетам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, затраты американского агентства на покупку мест в "Союзах" в некоторые годы практически полностью содержали отечественную пилотируемую космонавтику.
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Хочу стать космонавтомРоссияИнститут космической политикиИлон МаскКэтлин РубинсКосмос - РИА НаукаSpaceXДмитрий РогозинМоскваСША
 
 
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