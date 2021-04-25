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https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729852796.html
Шурин Пашиняна отказался от боксерского поединка с оппозиционером
Шурин Пашиняна отказался от боксерского поединка с оппозиционером
Шурин ушедшего в отставку для проведения парламентских выборов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Грачья РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:46
2021-04-25T14:46
никол пашинян
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Шурин ушедшего в отставку для проведения парламентских выборов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Грачья Акобян отказался выходить на ринг против бывшего губернатора Сюникской области, главы оппозиционной партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акобяна, пригласив того на теледебаты.Заочная перебранка между однофамильцами длилась несколько дней после того, как брат жены Пашиняна заявил, что протестовавших против визита главы правительства жителей Сюникской области нужно было задерживать "унижая" их. После нелицеприятных эпитетов, которыми бывший губернатор наградил провластного депутата, тот завил, что готов встретиться с обидчиком в любом месте, в любом формате и в любое время. Оппозиционер предложил провести боксерский поединок 25 апреля.Депутат в воскресенье явился в спортзал, однако заявил, что боксировать не собирается. "Я пришел сюда не боксировать. Я политический деятель, мой ринг - Национальное собрание (парламент). Я приглашаю вас на дебаты в Национальное собрание или в прямом телеэфире… Я не знаю правил бокса, могу их нарушить, что в результате может обернуться против меня", - сказал Акопян своему сопернику. Он заявил, что хочет вручить экс-губернатору медаль, заявив, что рад, "что тот нашел свое место на ринге".Бывший губернатор заявил журналистам, что депутат наверняка нервничал. "Этот молодой человек наверняка провел самую страшную ночь в своей жизни. Вы представляете, какие у него были переживания", - сказал оппозиционер. Отвечая на вопрос, готов ли он на теледебаты, оппозиционер заявил, что подумает над этим.В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий &lt;…&gt; для привлечения виновных к ответственности".В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729827865.html
https://ria.ru/20210424/megri-1729808109.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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никол пашинян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Шурин Пашиняна отказался от боксерского поединка с оппозиционером

14:46 25.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Шурин ушедшего в отставку для проведения парламентских выборов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Грачья Акобян отказался выходить на ринг против бывшего губернатора Сюникской области, главы оппозиционной партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акобяна, пригласив того на теледебаты.
Заочная перебранка между однофамильцами длилась несколько дней после того, как брат жены Пашиняна заявил, что протестовавших против визита главы правительства жителей Сюникской области нужно было задерживать "унижая" их. После нелицеприятных эпитетов, которыми бывший губернатор наградил провластного депутата, тот завил, что готов встретиться с обидчиком в любом месте, в любом формате и в любое время. Оппозиционер предложил провести боксерский поединок 25 апреля.
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Депутат в воскресенье явился в спортзал, однако заявил, что боксировать не собирается. "Я пришел сюда не боксировать. Я политический деятель, мой ринг - Национальное собрание (парламент). Я приглашаю вас на дебаты в Национальное собрание или в прямом телеэфире… Я не знаю правил бокса, могу их нарушить, что в результате может обернуться против меня", - сказал Акопян своему сопернику. Он заявил, что хочет вручить экс-губернатору медаль, заявив, что рад, "что тот нашел свое место на ринге".
Бывший губернатор заявил журналистам, что депутат наверняка нервничал. "Этот молодой человек наверняка провел самую страшную ночь в своей жизни. Вы представляете, какие у него были переживания", - сказал оппозиционер. Отвечая на вопрос, готов ли он на теледебаты, оппозиционер заявил, что подумает над этим.
В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий <…> для привлечения виновных к ответственности".
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В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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