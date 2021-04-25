https://ria.ru/20210425/oskar-1729547905.html

Главные фильмы "Оскара-2021": сколько выиграют статуэток и чего достойны

Главные фильмы "Оскара-2021": сколько выиграют статуэток и чего достойны

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе, когда в Москве будет ночь. Как ни странно, офлайн, а не онлайн, — что ни говори, так привычнее. Пусть РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T08:00

2021-04-25T08:00

2021-04-25T08:01

культура

чедвик боузман

что посмотреть

кино и сериалы

netflix

виола дэвис

энтони хопкинс

оскар (премия)

мартин скорсезе

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Егор Беликов. Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе, когда в Москве будет ночь. Как ни странно, офлайн, а не онлайн, — что ни говори, так привычнее. Пусть из-за пандемии все отложили на пару месяцев, пусть 2020 год оказался худшим в истории кинематографа, необходимо подвести итоги, чтобы двигаться дальше. Какие фильмы получат призы и насколько предполагаемые лауреаты достойны почетных статуэток — в материале РИА Новости."Манк"Сколько будет статуэток: две, за лучшую работу художника-постановщика и, быть может, за операторское мастерство.Каких наград фильм заслуживает: в целом две статуэтки для "Манка" — более чем достаточно.Почему: "Манк" — лучший фильм для киномана, редкое произведение в жанре "кино о кино", и для Дэвида Финчера было чрезвычайно важно снять данную биографию сценариста Манкевича тщательно. Но в портфолио заслуженного режиссера это, пожалуй, не самая сильная работа, и потому, скорее всего, "Манк" пойдет на "Оскаре" по тому же сценарию, что и "Ирландец" Мартина Скорсезе в прошлом году — много номинаций, минимум статуэток."Отец"Сколько будет статуэток: скорее всего, ни одной, если сильно повезет — за адаптированный сценарий.Каких наград фильм заслуживает: как минимум — за лучшую мужскую роль Энтони Хопкинса. И работу художника-постановщика можно было бы отметить.Почему: этот фильм довольно нетипичен для "Оскара" — режиссер-дебютант (к тому же драматург), камерное построение сюжета, хитро задуманные декорации (чтобы показать мир глазами главного героя, страдающего деменцией, фон в картине постоянно, но незаметно меняют). Хопкинс выдал лучшую актерскую игру из возможных, но и это не заметят в итоге академики — и очень жаль, ведь перед нами один из сильнейших фильмов-номинантов этого года."Иуда и черный мессия"Сколько будет статуэток: одна — за лучшую мужскую роль второго плана Дэниэла Калуи.Каких наград фильм заслуживает: картина довольно необязательная, можно было бы и без "Оскаров" обойтись — но, видимо, в этом году других кандидатов не найдется.Почему: уж точно академикам нужно было номинировать фильм по теме черной истории США, ведь 2020-й запомнился как год протестов после полицейского произвола — и таковой нашелся. "Иуда и черный мессия" — байопик про Фреда Хэмптона, в конце 60-х —руководителя чикагское отделение "Черных пантер", борцов за права афроамериканцев, которого предали. Сама картина не шедевр, но Калуя, играющий Хэмптона ( "Прочь"), — хорош."Минари"Сколько будет статуэток: за лучшую женскую роль второго плана.Каких наград фильм заслуживает: одной достаточно, хотя фильм неплохой.Почему: год выдался очень странный, многие картины так и не вышли в прокат, хотя их ждали на "Оскаре". В итоге на роль фаворитов важнейшей голливудской премии претендуют в числе прочих и тихие, незаметные ленты. Например, "Минари" — трепетная эмигрантская драма о корейской семье на чужбине, ничего особенного, но все миленько сделано. Там есть замечательная характерная актриса Юн Ё Чжон, которая фантастически сыграла бабушку — хорошо, что после прошлогоднего триумфа "Паразитов" ее заметили и оценили."Земля кочевников"Сколько будет статуэток: много — за лучший фильм (скорее всего), режиссуру, адаптированный сценарий, монтаж; может быть, за главную женскую роль Фрэнсис МакДорманд.Каких наград фильм заслуживает: всех возможных.Почему: еще с Венецианского фестиваля ни у кого из профессионалов не осталось никаких сомнений в том, что "Земля кочевников" нацелилась на главный "Оскар". Это действительно необычайное кино, визуально экспрессивное, философское, остросоциальное и при этом почти без профессиональных актеров в кадре. Фрэнсис МакДорманд в главной роли идет в своей оскаровской категории на третьем месте после Виолы Дэвис и Кэри Маллиган, если судить по зарубежным букмекерам. Словом, если "Земля кочевников" и уступит главный "Оскар", то это будет, с одной стороны, сюрприз, с другой — большая несправедливость."Звук металла"Сколько будет статуэток: за лучший звук (немудрено).Каких наград фильм заслуживает: Риз Ахмед в главной мужской роли вполне наиграл на статуэтку, но он свое еще возьмет.Почему: "Звук металла" — поразительная картина, но скорее подходит не для оскаровских шорт-листов, а для фестивальных программ (собственно, ее и показывали на смотрах в Торонто и Роттердаме). Драма бывшего наркомана и сегодняшнего барабанщика в метал-группе, который на нервной почве вдруг теряет слух, поражает. Такое ощущение, что вместе с героем Риза Ахмеда и зрителю тоже начинает отказывать один из органов чувств. За этот эффект фильм и наградят."Суд над чикагской семеркой"Сколько будет статуэток: за монтаж — точно. За оригинальный сценарий — возможно. Есть также ненулевая вероятность, что и в главной категории "Суд над чикагской семеркой" внезапно окажется победителем.Каких наград фильм заслуживает: за сценарий и монтаж — однозначно.Почему: прихотливо устроенная разговорно-судебная драма об одном из ключевых событий эпохи хиппи режиссуры Аарона Соркина (помимо прочего, гениальный сценарист, автор "Социальной сети") наверняка впечатлила всех сложной хронологией, хлесткими репликами и общим идеологическим задором. Но для главной категории этот фильм Netflix, пожалуй, слишком понятный и знакомый. Трудным временам нужно инновационное по духу и букве кино — и поэтому "Суд над чикагской семеркой" проиграет в основной номинации "Земле кочевников". Впрочем, это не точно."Девушка, подающая надежды"Сколько будет статуэток: наверняка — за лучшую женскую роль и оригинальный сценарий, хотя есть конкуренты.Каких наград фильм заслуживает: этот фильм оказался в номинантах "Оскара" на правах актуального и злободневного, но с художественной точки зрения не так уж примечателен.Почему: главное профеминистическое кино года на поверку оказывается слишком лобовым. Режиссура дебютантки Эмиральд Феннел, которая вообще-то актриса, ничего к сюжету не добавляет. Кэри Маллиган (главная кандидатка на "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль") в образе протагонистки-мстительницы не очень хорошо смотрится — лучше бы эту роль на себя взяла Марго Робби, продюсер фильма. Да и сама история женщины, которая решила отомстить всем мужчинам-негодяям (а в этой картине представители сильного пола — сплошь злодеи), выглядит как фанфик, не более. Но идеологический заряд для американского кино в этом году важнее, чем исполнение."Ма Рейни: Мать блюза"Сколько будет статуэток: за лучшую мужскую роль и лучший грим — точно, за лучшую женскую — вполне вероятно.Каких наград фильм заслуживает: грим более чем хорош, Виолу Дэвис тоже можно наградить, за лучшую мужскую роль — разве что из уважения к безвременно ушедшим.Почему: этот эксклюзив Netflix легко бы не приметили, если бы это не был последний фильм с участием Чедвика Боузмана ("Черная пантера"), который скончался от осложнений вследствие онкологического заболевания в 28 лет. Роль, допустим, умеренно примечательная, но посмертно его наградить для Американской киноакадемии будет делом чести. Виола Дэвис в этой музыкально-исторической драме тоже очень старается, хотя даже лучше нее самой играет в кадре ее внушительная прическа — и за эту работу гримеров однозначно наградят.

https://ria.ru/20210415/kino-1728231521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, что посмотреть , кино и сериалы, netflix, виола дэвис, энтони хопкинс, оскар (премия), мартин скорсезе