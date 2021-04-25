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В Москве с начала апреля выпало 200% от месячной нормы осадков
В Москве с начала апреля выпало 200% от месячной нормы осадков
Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:27
2021-04-25T11:24
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По сути, у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объема влаги (норма — 44 миллиметра. — Прим. ред.). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что в столице за минувшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 34% месячной нормы. В Подмосковье эта цифра достигла 29 миллиметров, что эквивалентно 65% от всего месячного объема влаги."Минимальная температура опускалась до плюс 1,2 градуса, в Подмосковье слабые заморозки и минус 0,3 градуса", — добавил он.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве с начала апреля выпало 200% от месячной нормы осадков

09:27 25.04.2021 (обновлено: 11:24 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По сути, у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объема влаги (норма — 44 миллиметра. — Прим. ред.). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", — сообщил Тишковец.
Синоптик уточнил, что в столице за минувшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 34% месячной нормы. В Подмосковье эта цифра достигла 29 миллиметров, что эквивалентно 65% от всего месячного объема влаги.
"Минимальная температура опускалась до плюс 1,2 градуса, в Подмосковье слабые заморозки и минус 0,3 градуса", — добавил он.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 11:04Сказано в эфире
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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