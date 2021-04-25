https://ria.ru/20210425/osadki-1729824106.html

В Москве с начала апреля выпало 200% от месячной нормы осадков

В Москве с начала апреля выпало 200% от месячной нормы осадков

Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:27

2021-04-25T09:27

2021-04-25T11:24

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По сути, у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объема влаги (норма — 44 миллиметра. — Прим. ред.). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что в столице за минувшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 34% месячной нормы. В Подмосковье эта цифра достигла 29 миллиметров, что эквивалентно 65% от всего месячного объема влаги."Минимальная температура опускалась до плюс 1,2 градуса, в Подмосковье слабые заморозки и минус 0,3 градуса", — добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/pogoda-1729415513.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество