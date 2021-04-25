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Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу
Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу
Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал в интервью "Российской газете" о ситуации, при которой работники имеют право на двойной оклад. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T04:15
2021-04-25T04:15
2021-04-25T04:15
юрий капштык
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
зарплата
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал в интервью "Российской газете" о ситуации, при которой работники имеют право на двойной оклад.По его словам, речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен.Капштык напомнил, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".Специалист также обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.Эксперт добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими.
https://ria.ru/20210422/zarplaty-1729410301.html
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юрий капштык, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), зарплата, общество