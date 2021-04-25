Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/oklad-1729814121.html
Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу
Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу
Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал в интервью "Российской газете" о ситуации, при которой работники имеют право на двойной оклад. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T04:15
2021-04-25T04:15
юрий капштык
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
зарплата
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал в интервью "Российской газете" о ситуации, при которой работники имеют право на двойной оклад.По его словам, речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен.Капштык напомнил, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".Специалист также обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.Эксперт добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими.
https://ria.ru/20210422/zarplaty-1729410301.html
https://ria.ru/20210408/posobie-1727298730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий капштык, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), зарплата, общество

Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу

04:15 25.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал в интервью "Российской газете" о ситуации, при которой работники имеют право на двойной оклад.
По его словам, речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен.
Капштык напомнил, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 10:37
В России реальные зарплаты вырастут на 2% в 2021 году
Специалист также обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.

"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", — уточнил Капштык.

Эксперт добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 06:35
В России изменили порядок выплаты пособия по безработице
 
Юрий КапштыкРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)ЗарплатаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
12:02В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
11:54NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
11:48Президент Армении принял отставку правительства
11:26Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
11:24В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом
11:19В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
11:13В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
11:05Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
11:03Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03В России за сутки умерли 332 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
11:01В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
11:01В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
10:56В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
10:50Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
10:47При пожаре под Тулой погибли двое детей
10:43В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
10:43Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
10:34Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Лента новостейМолния