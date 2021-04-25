https://ria.ru/20210425/niderlandy-1729896351.html

Нидерланды с 26 апреля запретят полеты из Индии

Нидерланды с 26 апреля запретят полеты из Индии

Нидерланды с 26 апреля вводят запрет на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса, говорится в сообщении министерства инфраструктуры и управления водными РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T23:06

2021-04-25T23:06

2021-04-25T23:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

западная бенгалия

здоровье - общество

нидерланды

индия

в мире

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Нидерланды с 26 апреля вводят запрет на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса, говорится в сообщении министерства инфраструктуры и управления водными ресурсами страны."С понедельника, 26 апреля, с 18.00 начнет действовать запрет на полеты пассажиров из Индии", - говорится в сообщении.Отмечается, что он будет действовать до 1 мая.При этом под данный запрет не попадают медицинский персонал и грузы.Как подчёркивается в заявлении, решение было принято для предотвращения распространения в стране нового индийского штамма коронавируса.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, так же известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/koronavirus-1729746018.html

западная бенгалия

нидерланды

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, западная бенгалия, здоровье - общество, нидерланды, индия, в мире