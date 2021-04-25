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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/niderlandy-1729896351.html
Нидерланды с 26 апреля запретят полеты из Индии
Нидерланды с 26 апреля запретят полеты из Индии
Нидерланды с 26 апреля вводят запрет на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса, говорится в сообщении министерства инфраструктуры и управления водными РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T23:06
2021-04-25T23:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
западная бенгалия
здоровье - общество
нидерланды
индия
в мире
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Нидерланды с 26 апреля вводят запрет на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса, говорится в сообщении министерства инфраструктуры и управления водными ресурсами страны."С понедельника, 26 апреля, с 18.00 начнет действовать запрет на полеты пассажиров из Индии", - говорится в сообщении.Отмечается, что он будет действовать до 1 мая.При этом под данный запрет не попадают медицинский персонал и грузы.Как подчёркивается в заявлении, решение было принято для предотвращения распространения в стране нового индийского штамма коронавируса.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, так же известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210424/koronavirus-1729746018.html
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коронавирус covid-19, западная бенгалия, здоровье - общество, нидерланды, индия, в мире

Нидерланды с 26 апреля запретят полеты из Индии

23:06 25.04.2021 (обновлено: 23:36 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Нидерланды с 26 апреля вводят запрет на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса, говорится в сообщении министерства инфраструктуры и управления водными ресурсами страны.
"С понедельника, 26 апреля, с 18.00 начнет действовать запрет на полеты пассажиров из Индии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что он будет действовать до 1 мая.
При этом под данный запрет не попадают медицинский персонал и грузы.
Как подчёркивается в заявлении, решение было принято для предотвращения распространения в стране нового индийского штамма коронавируса.
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, так же известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Западная БенгалияЗдоровье - ОбществоНидерландыИндияВ мире
 
 
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