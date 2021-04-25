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https://ria.ru/20210425/moskva-1729865087.html
Главе СК доложат о проверке по видео об издевательствах над пациенткой
Главе СК доложат о проверке по видео об издевательствах над пациенткой
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первых результатах проверки из-за видео, на котором,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:40
2021-04-25T18:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первых результатах проверки из-за видео, на котором, предположительно, медперсонал московской больницы издевается над пациенткой.Ранее в Сети появились кадры с пьяными медсестрами из ГКБ имени Иноземцева: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать. Столичный депздрав и следователи ГСУ СК по Москве начали проверку."Он также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе пожилую женщину, предположительно, пострадавшую от действий медперсонала, и в случае подтверждения появившейся информации принять меры в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении на сайте СК.Как ранее подчеркнули в столичном депздраве, подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки причастных к этому сотрудников отстранят от занимаемых должностей, а к руководству больницы применят дисциплинарные меры.
https://ria.ru/20210425/bolnitsa-1729861817.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

Главе СК доложат о проверке по видео об издевательствах над пациенткой

16:40 25.04.2021 (обновлено: 18:27 25.04.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первых результатах проверки из-за видео, на котором, предположительно, медперсонал московской больницы издевается над пациенткой.
Ранее в Сети появились кадры с пьяными медсестрами из ГКБ имени Иноземцева: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать. Столичный депздрав и следователи ГСУ СК по Москве начали проверку.
"Он также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе пожилую женщину, предположительно, пострадавшую от действий медперсонала, и в случае подтверждения появившейся информации принять меры в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении на сайте СК.
Как ранее подчеркнули в столичном депздраве, подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки причастных к этому сотрудников отстранят от занимаемых должностей, а к руководству больницы применят дисциплинарные меры.
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 16:09
В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
 
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