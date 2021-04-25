https://ria.ru/20210425/moskva-1729865087.html

Главе СК доложат о проверке по видео об издевательствах над пациенткой

Главе СК доложат о проверке по видео об издевательствах над пациенткой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первых результатах проверки из-за видео, на котором,... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:40

2021-04-25T16:40

2021-04-25T18:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первых результатах проверки из-за видео, на котором, предположительно, медперсонал московской больницы издевается над пациенткой.Ранее в Сети появились кадры с пьяными медсестрами из ГКБ имени Иноземцева: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать. Столичный депздрав и следователи ГСУ СК по Москве начали проверку."Он также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе пожилую женщину, предположительно, пострадавшую от действий медперсонала, и в случае подтверждения появившейся информации принять меры в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении на сайте СК.Как ранее подчеркнули в столичном депздраве, подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки причастных к этому сотрудников отстранят от занимаемых должностей, а к руководству больницы применят дисциплинарные меры.

https://ria.ru/20210425/bolnitsa-1729861817.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия