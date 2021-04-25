https://ria.ru/20210425/molodost-1729814482.html

Названы десять продуктов, продлевающих молодость

Названы десять продуктов, продлевающих молодость

Турецкое издание Milliyet составило список из 10 продуктов, которые помогают бороться со старостью. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T05:10

2021-04-25T05:10

2021-04-25T05:10

здоровье

турция

общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкое издание Milliyet составило список из 10 продуктов, которые помогают бороться со старостью.Грецкие орехи, как отмечается в статье, изобилуют полиненасыщенными жирами и отличаются чрезвычайно высоким уровнем содержания кислот омега-3, которые регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний. Употребление в пищу этих орехов помогает ослабить воспалительные процессы головного мозга, что поддерживает и стимулирует когнитивную активность. Кроме того, омега-3 укрепляет здоровье кожи.Высокий уровень таких кислот содержится и в лососе, благодаря чему употребление этой рыбы предотвращает накопление холестерина в артериях, защищает от нарушения сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума с возрастом. Кроме того, высокое содержание белка и противовоспалительные свойства защитят кожу от различных признаков старения, таких как пятна, угри, морщины, коричневые пятна, гусиные лапкиЧерника обладает мощной антиоксидантной активностью из-за высочайшего уровня проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения, объясняет издание. Антиоксиданты также помогут предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций у пожилых людей, а, кроме того, совместно с высоким уровнем содержания витаминов А и С – сохранить молодость кожи.Высокий уровень антиоксидантов содержится и в шпинате. Это позволяет в значительной степени уменьшить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением, а также дегенерацию костей, а большое количество витаминов A, C и E и бета-каротина помогает защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Также шпинат, как и прочие зеленые овощи, способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, снижать высокое артериальное давление и уровень холестерина и даже риск развития рака пищеварительной системы, утверждает издание.Схожими свойствами обладает и зеленый чай. Он улучшает здоровье кожи, а также предупреждает риск развития целого ряда болезней, например, сахарного диабета второго типа и болезней сердца.Брокколи за счет соединений сульфорафана и индола помогает защитить клетки от повреждения, вызванного окислительным стрессом. Этот вид капусты способен снизить риск развития рака. Помимо этого, в брокколи содержится фолиевая кислота, которая способствует поддержанию оптимального функционирования мозга с возрастом, а содержащийся в ней витамин K1 повышает плотность костей и снижает риск переломов.Оливковое масло чрезвычайно полезно для здоровья кожи, отмечает издание, а содержание мононенасыщенных жирных кислот положительно отразится на здоровье сердца и поможет контролировать уровень сахара в крови. Вместе с тем, количество потребляемого оливкового масла обратно пропорционально возрастному снижению когнитивных функций и нарушению памяти, деменции и болезни Альцгеймера, пишет портал.Горький шоколад содержит флаванолы которые стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делая их молодыми и эластичными, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек, деменции. Эти вещества положительно положительно влияют на здоровье кожи. В состав томатов входит ликопин, обладающий антивозрастными свойствами и благотворно влияющий на кожу. Также употребление помидоров в пищу снижает уровень холестерина и способствует предотвращению сердечных заболеваний и различных видов рака.Красный сладкий перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, а также целый ряд мощных антиоксидантов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210422/obezzhirennye-1729383596.html

https://rsport.ria.ru/20210421/serdtse-1729166786.html

https://ria.ru/20210407/produkt-1727127572.html

https://ria.ru/20210406/gipertoniya-1727108092.html

https://ria.ru/20210401/produkty-1603842603.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, турция, общество