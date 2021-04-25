https://ria.ru/20210425/moduli-1729813542.html

"Роскосмос" рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции

"Роскосмос" рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции

Научно-энергетический модуль (НЭМ), который планировалось запустить к Международной космической станции (МКС), дооборудуют двумя каютами и доработанными... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T03:21

2021-04-25T03:21

2021-04-25T06:05

хочу стать космонавтом

восточный

протон-м

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ангара (ракета)

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Научно-энергетический модуль (НЭМ), который планировалось запустить к Международной космической станции (МКС), дооборудуют двумя каютами и доработанными бортовыми системами, чтобы его можно было использовать в составе российской орбитальной станции, следует из материалов Роскосмоса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. Первым модулем для неё станет НЭМ, который изначально строился для МКС.Согласно материалам, с целью использования в составе российской станции модуль нужно будет адаптировать для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, вместо ракеты "Протон-М" с Байконура.Кроме того, на модуле надо будет заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, установить две каюты для космонавтов и доработать системы управления движением и навигации, управления, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима.Как ранее заявил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на доработку НЭМ потребуется 1,5-2 года.Создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить НЭМ, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".

https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html

https://ria.ru/20210422/mks-1729493157.html

восточный

земля

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, протон-м, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), москва