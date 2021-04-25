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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210425/moduli-1729813542.html
"Роскосмос" рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
"Роскосмос" рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
Научно-энергетический модуль (НЭМ), который планировалось запустить к Международной космической станции (МКС), дооборудуют двумя каютами и доработанными... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T03:21
2021-04-25T06:05
хочу стать космонавтом
восточный
протон-м
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Научно-энергетический модуль (НЭМ), который планировалось запустить к Международной космической станции (МКС), дооборудуют двумя каютами и доработанными бортовыми системами, чтобы его можно было использовать в составе российской орбитальной станции, следует из материалов Роскосмоса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. Первым модулем для неё станет НЭМ, который изначально строился для МКС.Согласно материалам, с целью использования в составе российской станции модуль нужно будет адаптировать для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, вместо ракеты "Протон-М" с Байконура.Кроме того, на модуле надо будет заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, установить две каюты для космонавтов и доработать системы управления движением и навигации, управления, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима.Как ранее заявил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на доработку НЭМ потребуется 1,5-2 года.Создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить НЭМ, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html
https://ria.ru/20210422/mks-1729493157.html
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восточный, протон-м, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), москва

"Роскосмос" рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции

03:21 25.04.2021 (обновлено: 06:05 25.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Научно-энергетический модуль (НЭМ), который планировалось запустить к Международной космической станции (МКС), дооборудуют двумя каютами и доработанными бортовыми системами, чтобы его можно было использовать в составе российской орбитальной станции, следует из материалов Роскосмоса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. Первым модулем для неё станет НЭМ, который изначально строился для МКС.
Согласно материалам, с целью использования в составе российской станции модуль нужно будет адаптировать для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, вместо ракеты "Протон-М" с Байконура.
Кроме того, на модуле надо будет заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, установить две каюты для космонавтов и доработать системы управления движением и навигации, управления, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима.
Как ранее заявил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на доработку НЭМ потребуется 1,5-2 года.
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Создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить НЭМ, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.
Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
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Хочу стать космонавтомвосточныйПротон-МЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Москва
 
 
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