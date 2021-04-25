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Российский дипломат призвал вместе с США защищать "Дух Эльбы"
Российский дипломат призвал вместе с США защищать "Дух Эльбы"
Российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица возложили венки к мемориалу "Дух Эльбы" в ходе... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:18
2021-04-25T20:18
кристофер робинсон
россия
сергей кошелев
снг
вашингтон (город)
сша
справки
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица возложили венки к мемориалу "Дух Эльбы" в ходе торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.Церемония состоялась на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона, где находится мемориал "Дух Эльбы". От России в мероприятии принимал участие временный поверенный в делах РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев. США были представлены заместителем помощника госсекретаря Кристофером Робинсоном."Встреча советских и американских войск 25 апреля 1945 года в центре Германии – особая дата для российско-американских отношений. Последние залпы героической борьбы против нацистской агрессии гремели в эти дни", – заявил Кошелев в ходе церемонии.Российский дипломат отметил, что Россия и США должны защищать "Дух Эльбы".Один из последних ныне живущих участников "Встречи на Эльбе" полковник армии США в отставке Фрэнк Кон, в свою очередь, подчеркнул важность мероприятия, напоминающего обществу, что Россия и США когда-то были союзниками.Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
https://ria.ru/20210425/vstrecha-1729853476.html
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кристофер робинсон, россия, сергей кошелев, снг, вашингтон (город), сша, справки, в мире

Российский дипломат призвал вместе с США защищать "Дух Эльбы"

20:18 25.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица возложили венки к мемориалу "Дух Эльбы" в ходе торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.
Церемония состоялась на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона, где находится мемориал "Дух Эльбы". От России в мероприятии принимал участие временный поверенный в делах РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев. США были представлены заместителем помощника госсекретаря Кристофером Робинсоном.
В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 14:53
В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе
"Встреча советских и американских войск 25 апреля 1945 года в центре Германии – особая дата для российско-американских отношений. Последние залпы героической борьбы против нацистской агрессии гремели в эти дни", – заявил Кошелев в ходе церемонии.
Российский дипломат отметил, что Россия и США должны защищать "Дух Эльбы".
Один из последних ныне живущих участников "Встречи на Эльбе" полковник армии США в отставке Фрэнк Кон, в свою очередь, подчеркнул важность мероприятия, напоминающего обществу, что Россия и США когда-то были союзниками.
"И у России, и у США есть так много общих целей, для достижения которых они должны работать сообща, в том числе: изменение климата, торговля, борьба с COVID-19 и другие проблемы", – добавил ветеран.
Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля 2020, 09:17
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
 
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