https://ria.ru/20210425/malyariya-1729587112.html

Всемирный день борьбы против малярии

Всемирный день борьбы против малярии

Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day), отмечаемый ежегодно 25 апреля, учрежден государствами-членами Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:26

2021-04-25T00:26

2021-04-25T00:26

всемирный день борьбы против малярии

справки

в мире

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Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day), отмечаемый ежегодно 25 апреля, учрежден государствами-членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время Всемирной ассамблеи здравоохранения 2007 года. Он заменил проводившийся с 2001 года правительствами африканских стран День борьбы с малярией в Африке. Это было сделано с целью признания существования малярии в странах мира и повышения осведомленности о глобальной борьбе с болезнью.Малярия – опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами Plasmodium, которые передаются людям через укусы инфицированных самок комаров вида Anopheles, называющихся "переносчиками малярии". Существует пять видов паразитов, вызывающих малярию у человека, и два из них – P. falciparum и P. vivax – представляют наибольшую угрозу. Попав в организм человека, паразиты размножаются в печени и затем инфицируют красные кровяные клетки. Симптомы малярии, такие как лихорадка, головная боль и рвота, обычно появляются через 10-15 дней после укуса комара. При отсутствии лечения малярия может быстро приобретать форму, угрожающую жизни. Из более 400 различных видов комаров Anopheles около 30 видов являются значимыми переносчиками малярии. Все значимые виды переносчиков кусают в сумерках и на рассвете. Интенсивность передачи зависит от факторов, связанных с паразитом, переносчиком, организмом человека-хозяина и окружающей средой.Каждый вид комаров Anopheles имеет свою водную среду обитания; некоторые, например, предпочитают небольшие, мелкие скопления пресной воды, такие как лужи и следы от копыт, которые в изобилии имеются в дождливое время года в тропических странах. Передача инфекции происходит более интенсивно в местах с более длительной продолжительностью жизни комаров (при которой паразит имеет достаточно времени для завершения своего развития в организме комара) и там, где переносчик предпочитает кусать скорее людей, чем животных. Так, например, длительная продолжительность жизни африканских видов переносчиков и тот факт, что они стабильно предпочитают кусать людей, являются основными причинами того, что приблизительно 90% всех случаев смерти от малярии происходит в Африке. Передача инфекции зависит также от особенностей климата, таких как режим распределения осадков, температура и влажность, также влияющих на численность и выживание комаров. Во многих местах передача инфекции является сезонной и достигает пика во время сезонов дождей и сразу же после них. Эпидемии малярии могут происходить в случаях, когда климатические и другие условия внезапно становятся благоприятными для передачи инфекции в районах, где люди имеют слабый иммунитет к малярии или не имеют его. Кроме того, эпидемии могут происходить, когда люди со слабым иммунитетом попадают в районы с интенсивной передачей малярии, например, в поисках работы или в качестве беженцев. Другим важным фактором является иммунитет человека, особенно среди взрослых людей в районах с умеренной или интенсивной передачей инфекции. Частичный иммунитет вырабатывается за несколько лет воздействия, и, несмотря на то, что он никогда не обеспечивает полной защиты, он уменьшает риск развития тяжелой болезни в случае малярийной инфекции. По этой причине большинство случаев смерти от малярии в Африке происходит среди детей раннего возраста, тогда как в районах с менее интенсивной передачей и низким иммунитетом риску подвергаются все возрастные группы.Риск заражения малярией и развития тяжелой болезни значительно выше среди некоторых групп населения. Эти группы включают в себя младенцев, детей в возрасте до пяти лет, беременных женщин и людей с ВИЧ/СПИДом, а также не имеющих иммунитета мигрантов, мобильные группы населения и лиц, совершающих поездки.Большинство случаев заболевания малярией и смерти от нее происходит в Африке к югу от Сахары. Однако риску также подвергаются такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье, Западная часть Тихого океана и Америка. Согласно выпущенному в ноябре 2020 года последнему изданию Всемирного доклада о малярии, в 2019 году малярией во всем мире заболело 229 миллионов человек по сравнению с 228 миллионами в 2018 году. В 2019 году, по расчетам, от малярии умерло 409 тысяч человек по сравнению с 411 тысячами человек в 2018 году. 94% всех случаев заболевания малярией и смерти от нее произошло в 2019 году в Африканском регионе, причем приблизительно половина всех случаев смерти от малярии в мире случилось в шести странах: Нигерии (23%), Демократической Республике Конго (11%), Объединенной Республике Танзания (5%), Буркина-Фасо (4%), Мозамбике (4%) и Нигере (4%). Малярия поддается профилактике и лечению, но во многих частях мира у паразитов развилась устойчивость к целому ряду лекарств от малярии. Основным способом профилактики и уменьшения передачи малярии является борьба с переносчиками. Для этого в самых различных условиях могут эффективно применяться два способа – обработанные инсектицидом противомоскитные сетки и распыление инсектицидов остаточного действия внутри помещений. ВОЗ рекомендует, для того чтобы избежать укусов комаров, необходимо спать под специальными сетками, обработанными инсектицидом длительного действия, а также пользоваться защитной одеждой и репеллентами. В зависимости от маляриогенности посещаемого района, лицам, совершающим международные поездки, также может потребоваться прием профилактических медицинских препаратов (химиопрофилактика) до поездки, во время нее и после возвращения. Химиопрофилактика подавляет стадию малярийной инфекции в крови, предотвращая тем самым развитие болезни. ВОЗ рекомендует проводить непрерывный мониторинг эффективности лекарственных средств для разработки стратегий лечения для эндемичных по малярии стран (где достаточно постоянное число случаев заболевания на протяжении всего года), а также для своевременного выявления устойчивости к препаратам и борьбы с малярией.С 2000 года мир добился исторического прогресса в борьбе с малярией, спасая миллионы жизней. За последние два десятилетия Генеральным директором ВОЗ в качестве свободных от малярии было сертифицировано 11 стран: Объединенные Арабские Эмираты (2007), Марокко (2010), Туркмения (2010), Армения (2011), Шри-Ланка (2016), Киргизия (2016), Парагвай (2018), Узбекистан (2018), Алжир (2019), Аргентина (2019) и Сальвадор (2021). В странах субрегиона Большого Меконга (Вьетнам, Камбоджа, КНР, Лаос, Мьянма и Таиланд) в период с 2000 по 2020 год количество зарегистрированных случаев заболевания малярией упало на 97%. Смертность от малярии сократилась более чем на 99% за тот же период времени. Глобальная техническая стратегия ВОЗ по малярии на 2016-2030 годы, принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2015 года, обеспечивает техническую основу для всех эндемичных по малярии стран. Она ставит следующие цели: – снижение заболеваемости малярией как минимум на 90% к 2030 году; – снижение уровня смертности от малярии как минимум на 90% к 2030 году; – ликвидация малярии как минимум в 35 странах к 2030 году; – предотвращение повторного появления малярии во всех странах, свободных от малярии.Темой Всемирного дня борьбы с малярией в 2021 году является "Достижение нулевой цели по малярии" (Reaching the zero malaria target). Ликвидация малярии определяется как обеспечиваемое в результате целенаправленных действий постоянное поддержание на нулевой отметке глобальной заболеваемости малярией, вызываемой малярийными паразитами человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день борьбы против малярии, справки, в мире