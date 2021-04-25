https://ria.ru/20210425/ldina-1729877676.html

В Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине

В Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине

В городе Златоусте Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине посреди пруда, сообщил пресс-центр ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:55

2021-04-25T18:55

2021-04-25T21:08

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр — РИА Новости. В городе Златоусте Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине посреди пруда, сообщил пресс-центр ГУ МЧС по региону.Детей шести, 12 и 13 лет заметили в районе гостиницы Таганай в 40 метрах от берега, куда льдину отнесло течением. Очевидцы вызвали спасателей.Их доставили на берег, а затем передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи. Дети не пострадали. Как уточняют в ведомстве, под присмотром сотрудников полиции они отправились по домам.Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что выход на лед в межсезонье строго запрещен, и просят родителей провести с детьми профилактическую беседу — объяснить, чем чреваты "столь опасные забавы".

https://ria.ru/20210421/spasenie-1729216681.html

россия

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели на надувной лодке помогли детям выбраться с отколовшейся льдины 3 детей унесло на отколовшейся льдине на 40 метров от берега в Челябинской области. Спасатели добрались до них на резиновой лодке, медики осмотрели школьников и отпустили домой, сообщили в МЧС. 2021-04-25T18:55 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия