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В Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине
В Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине
В городе Златоусте Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине посреди пруда, сообщил пресс-центр ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:55
2021-04-25T18:55
2021-04-25T21:08
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр — РИА Новости. В городе Златоусте Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине посреди пруда, сообщил пресс-центр ГУ МЧС по региону.Детей шести, 12 и 13 лет заметили в районе гостиницы Таганай в 40 метрах от берега, куда льдину отнесло течением. Очевидцы вызвали спасателей.Их доставили на берег, а затем передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи. Дети не пострадали. Как уточняют в ведомстве, под присмотром сотрудников полиции они отправились по домам.Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что выход на лед в межсезонье строго запрещен, и просят родителей провести с детьми профилактическую беседу — объяснить, чем чреваты "столь опасные забавы".
https://ria.ru/20210421/spasenie-1729216681.html
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Спасатели на надувной лодке помогли детям выбраться с отколовшейся льдины
3 детей унесло на отколовшейся льдине на 40 метров от берега в Челябинской области. Спасатели добрались до них на резиновой лодке, медики осмотрели школьников и отпустили домой, сообщили в МЧС.
2021-04-25T18:55
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия