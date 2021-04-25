https://ria.ru/20210425/lavrov-1729846246.html

Москва примет меры в случае эскалации со стороны США, заявил Лавров

Москва примет меры в случае эскалации со стороны США, заявил Лавров

Москва готова еще принять меры, если со стороны США продолжится эскалация, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:53

2021-04-25T13:53

2021-04-25T18:34

россия

джон салливан

сергей лавров

в мире

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728035822_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_1c5d8780ab90535ab445783d9bb0e9ed.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва готова еще принять меры, если со стороны США продолжится эскалация, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД России, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729815009.html

https://ria.ru/20210423/perezapusk-1729647982.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, сергей лавров, в мире, москва, сша