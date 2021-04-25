Москва примет меры в случае эскалации со стороны США, заявил Лавров
13:53 25.04.2021 (обновлено: 18:34 25.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва готова еще принять меры, если со стороны США продолжится эскалация, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД России, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
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