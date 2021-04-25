https://ria.ru/20210425/kukhnya-1729862116.html

Американка рассказала, чем ее поразила русская кухня

Американка рассказала, чем ее поразила русская кухня

Ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для журнала The New Yorker рассказала об удивившем ее кафе с русской кухней. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:12

2021-04-25T16:12

2021-04-25T18:39

пельмени

россия

сша

еда

в мире

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для журнала The New Yorker рассказала об удивившем ее кафе с русской кухней.Американка призналась, что ее впечатлили пельмени. По мнению критика, это блюдо отличается как необычным вкусом, так и формой: в своем обзоре Голдфилд даже сравнила пельмени с сотами."Я заказала две порции пельменей. <…> Я полагала, что их должно было хватить на несколько приемов пищи, но, сделав первый укус, поняла, насколько ошибалась. Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой", — поделилась впечатлениями Голдфилд.Одна из хозяек ресторана в беседе с критиком рассказала, что в свое время не сразу распробовала русскую кухню. По словам женщины, увлечение едой пришло к ней после того, как она попробовала холодец из говяжьего языка и маринованную сельдь. Владелица кафе заявила, что именно эти блюда показались ей "умопомрачительными"."Среди ее друзей настоящий фурор произвели цыпленок табака по-грузински и икра на черном хлебе", — добавила критик.Голдфилд подчеркнула, что появление ресторанов с русской кухней помогает американцам не только познакомиться с традициями других стран, но и бороться с предрассудками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201230/oshibka-1591494750.html

https://ria.ru/20200627/1573562936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пельмени, россия, сша, еда, в мире