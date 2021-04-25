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Американка рассказала, чем ее поразила русская кухня
Американка рассказала, чем ее поразила русская кухня
Ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для журнала The New Yorker рассказала об удивившем ее кафе с русской кухней. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:12
2021-04-25T18:39
пельмени
россия
сша
еда
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для журнала The New Yorker рассказала об удивившем ее кафе с русской кухней.Американка призналась, что ее впечатлили пельмени. По мнению критика, это блюдо отличается как необычным вкусом, так и формой: в своем обзоре Голдфилд даже сравнила пельмени с сотами."Я заказала две порции пельменей. &lt;…&gt; Я полагала, что их должно было хватить на несколько приемов пищи, но, сделав первый укус, поняла, насколько ошибалась. Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой", — поделилась впечатлениями Голдфилд.Одна из хозяек ресторана в беседе с критиком рассказала, что в свое время не сразу распробовала русскую кухню. По словам женщины, увлечение едой пришло к ней после того, как она попробовала холодец из говяжьего языка и маринованную сельдь. Владелица кафе заявила, что именно эти блюда показались ей "умопомрачительными"."Среди ее друзей настоящий фурор произвели цыпленок табака по-грузински и икра на черном хлебе", — добавила критик.Голдфилд подчеркнула, что появление ресторанов с русской кухней помогает американцам не только познакомиться с традициями других стран, но и бороться с предрассудками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201230/oshibka-1591494750.html
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пельмени, россия, сша, еда, в мире

Американка рассказала, чем ее поразила русская кухня

16:12 25.04.2021 (обновлено: 18:39 25.04.2021)
 
© Depositphotos / Photosiber Пельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Depositphotos / Photosiber
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для журнала The New Yorker рассказала об удивившем ее кафе с русской кухней.
Американка призналась, что ее впечатлили пельмени. По мнению критика, это блюдо отличается как необычным вкусом, так и формой: в своем обзоре Голдфилд даже сравнила пельмени с сотами.
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30 декабря 2020, 02:30
Названа критическая ошибка при варке пельменей
"Я заказала две порции пельменей. <…> Я полагала, что их должно было хватить на несколько приемов пищи, но, сделав первый укус, поняла, насколько ошибалась. Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой", — поделилась впечатлениями Голдфилд.
Одна из хозяек ресторана в беседе с критиком рассказала, что в свое время не сразу распробовала русскую кухню. По словам женщины, увлечение едой пришло к ней после того, как она попробовала холодец из говяжьего языка и маринованную сельдь. Владелица кафе заявила, что именно эти блюда показались ей "умопомрачительными".
"Среди ее друзей настоящий фурор произвели цыпленок табака по-грузински и икра на черном хлебе", — добавила критик.
Голдфилд подчеркнула, что появление ресторанов с русской кухней помогает американцам не только познакомиться с традициями других стран, но и бороться с предрассудками.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Борщ - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня 2020, 17:12
Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
 
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