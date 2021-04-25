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На Камчатке часть кровли пятиэтажки упала на школьника
На Камчатке часть кровли пятиэтажки упала на школьника
Фрагмент кровельного покрытия жилой пятиэтажки упал на ребенка в Петропавловске-Камчатском, ребенок госпитализирован, сообщает в воскресенье краевая... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:28
2021-04-25T14:28
2021-04-25T14:28
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Фрагмент кровельного покрытия жилой пятиэтажки упал на ребенка в Петропавловске-Камчатском, ребенок госпитализирован, сообщает в воскресенье краевая прокуратура."Предварительно установлено, что днем 23 апреля на ребенка, возвращавшегося со школы, с крыши многоквартирного дома 13 по улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском упала часть кровельного покрытия. Мальчика с травмами головы госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края.В ведомстве добавили, что управляющую компанию проверят на предмет надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов.
https://ria.ru/20210421/izbienie-1729228589.html
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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия