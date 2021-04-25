https://ria.ru/20210425/krovlya-1729850468.html

На Камчатке часть кровли пятиэтажки упала на школьника

На Камчатке часть кровли пятиэтажки упала на школьника

Фрагмент кровельного покрытия жилой пятиэтажки упал на ребенка в Петропавловске-Камчатском, ребенок госпитализирован, сообщает в воскресенье краевая... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:28

2021-04-25T14:28

2021-04-25T14:28

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Фрагмент кровельного покрытия жилой пятиэтажки упал на ребенка в Петропавловске-Камчатском, ребенок госпитализирован, сообщает в воскресенье краевая прокуратура."Предварительно установлено, что днем 23 апреля на ребенка, возвращавшегося со школы, с крыши многоквартирного дома 13 по улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском упала часть кровельного покрытия. Мальчика с травмами головы госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края.В ведомстве добавили, что управляющую компанию проверят на предмет надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов.

https://ria.ru/20210421/izbienie-1729228589.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия