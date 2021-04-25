Кравчук рассказал об историческом событии на переговорах по Донбассу
21:59 25.04.2021 (обновлено: 23:53 25.04.2021)
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе, предложенных Украиной, станет важным шагом на пути к миру, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Во вторник прошло внеочередное заседание подгруппы в ТКГ. После него украинская сторона заявила о прогрессе в вопросе согласования этих мер.
"На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие", — отметил Кравчук в эфире телеканала "Дом".
По его словам, сейчас этот документ совершенствует рабочая группа. Она еще раз обсудит его — с учетом предложений 27 апреля.
"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ", — пояснил Кравчук.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Он предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Как говорится в письме замглавы администрации президента Дмитрия Козака, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. В Киеве такой формат назвали "размывание самой идеи переговоров", однако допустили, что инициативу можно реализовать на уровне контактной группы.