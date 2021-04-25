https://ria.ru/20210425/kravchuk-1729892559.html

Кравчук рассказал об историческом событии на переговорах по Донбассу

Кравчук рассказал об историческом событии на переговорах по Донбассу

Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе, предложенных Украиной, станет важным шагом на пути к миру, заявил глава делегации... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T21:59

2021-04-25T21:59

2021-04-25T23:53

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

леонид кравчук

украина

в мире

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе, предложенных Украиной, станет важным шагом на пути к миру, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.Во вторник прошло внеочередное заседание подгруппы в ТКГ. После него украинская сторона заявила о прогрессе в вопросе согласования этих мер.По его словам, сейчас этот документ совершенствует рабочая группа. Она еще раз обсудит его — с учетом предложений 27 апреля."Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ", — пояснил Кравчук.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Он предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Как говорится в письме замглавы администрации президента Дмитрия Козака, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. В Киеве такой формат назвали "размывание самой идеи переговоров", однако допустили, что инициативу можно реализовать на уровне контактной группы.

https://ria.ru/20210425/donbass-1729811498.html

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире