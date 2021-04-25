https://ria.ru/20210425/korzina-1729830833.html

Минтруд предложил отменить потребительскую корзину

Минтруд предложил отменить потребительскую корзину

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:34

2021-04-25T10:34

2021-04-25T11:59

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_987c6e4efe5feeea3fe1839c999616bf.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума (ПМ).Раньше Росстат использовал потребительскую корзину для расчета ПМ и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее стоимость менялась, поэтому показатель ПМ устанавливали каждый квартал.С 1 января этого года их считают по медианному доходу. Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42 процента, для ПМ — 44,2 процента.Таким образом МРОТ составит 12 792 рубля (сейчас — 12 130), а ПМ по стране в целом — 11 653 рубля.По прожиточному минимум определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий.

https://ria.ru/20210406/tseny-1727094857.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика