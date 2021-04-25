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Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:34
2021-04-25T11:59
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума (ПМ).Раньше Росстат использовал потребительскую корзину для расчета ПМ и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее стоимость менялась, поэтому показатель ПМ устанавливали каждый квартал.С 1 января этого года их считают по медианному доходу. Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42 процента, для ПМ — 44,2 процента.Таким образом МРОТ составит 12 792 рубля (сейчас — 12 130), а ПМ по стране в целом — 11 653 рубля.По прожиточному минимум определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий.
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антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Минтруд предложил отменить потребительскую корзину

10:34 25.04.2021 (обновлено: 11:59 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума (ПМ).
Раньше Росстат использовал потребительскую корзину для расчета ПМ и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее стоимость менялась, поэтому показатель ПМ устанавливали каждый квартал.
С 1 января этого года их считают по медианному доходу. Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42 процента, для ПМ — 44,2 процента.
Таким образом МРОТ составит 12 792 рубля (сейчас — 12 130), а ПМ по стране в целом — 11 653 рубля.
По прожиточному минимум определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий.
Девушка в дискаунтере 365+ торговой сети Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Минсельхоз оценил возможность резкого роста отпускных цен на продукты
 
Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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