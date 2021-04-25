https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729894526.html

США предоставят Индии средства для борьбы с распространением COVID-19

США предоставят Индии средства для борьбы с распространением COVID-19

США намерены сотрудничать с Индией и предоставить ей дополнительную поддержку в виде ресурсов и медикаментов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T22:39

2021-04-25T22:39

2021-04-25T22:39

распространение коронавируса

джейк салливан

коронавирус covid-19

аджит довал

здоровье - общество

индия

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США намерены сотрудничать с Индией и предоставить ей дополнительную поддержку в виде ресурсов и медикаментов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с советником премьера Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом."США и Индия будут продолжать совместную борьбу с глобальной пандемией COVID-19. Индия оказала поддержку Соединенным Штатам в начале пандемии, когда наши больницы были переполнены, сейчас США полны решимости помочь Индии в тот момент, когда страна находится в затруднительном положении", - говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн по итогам переговоров.Отмечается, что Вашингтон "неустанно работает", чтобы обеспечить передачу доступных ресурсов и медикаментов. Кроме того, США предоставят Индии необходимое сырье для производства местной вакцины Covishield."В качестве помощи лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для защиты медицинских работников, непосредственно работающих с больными, США направят в Индию терапевтические средства, наборы для экспресс-диагностики, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты", - отмечается в заявлении.Согласно пресс-релизу, американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) оказывает финансовую поддержку производителям вакцин в Индии для увеличения производства. Также США направят группу экспертов из Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) для сотрудничества с министерством здравоохранения Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, последнее время в Индии фиксируют максимальные показатели по числу новых случаев. По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом. В пятницу не менее 25 пациентов с COVID-19 скончались в больнице Дели из-за нехватки кислорода.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/covid-1729892322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, коронавирус covid-19, аджит довал, здоровье - общество, индия, вашингтон (город), сша, в мире