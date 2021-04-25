https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729833489.html
В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 7 540 человек после COVID-19, за все время - 4 388 008, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:02
2021-04-25T11:02
2021-04-25T11:02
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 540 человек после COVID-19, за все время - 4 388 008, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 540 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 388 008", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано за сутки 1339 человек, в Санкт-Петербурге - 973, в Подмосковье - 374.
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729757303.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество