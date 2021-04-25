https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729833489.html

В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 7 540 человек после COVID-19, за все время - 4 388 008, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T11:02

2021-04-25T11:02

2021-04-25T11:02

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 540 человек после COVID-19, за все время - 4 388 008, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 540 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 388 008", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано за сутки 1339 человек, в Санкт-Петербурге - 973, в Подмосковье - 374.

https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729757303.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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