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В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2526, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:01
2021-04-25T11:01
2021-04-25T11:01
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здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2526, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2526, 2. Санкт-Петербург 701, 3. Московская область 611", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 2, Туве - 2, Ненецком автономном округе - 1.
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РИА Новости
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