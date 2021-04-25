https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729833313.html

В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2526, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T11:01

2021-04-25T11:01

2021-04-25T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2526, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2526, 2. Санкт-Петербург 701, 3. Московская область 611", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 2, Туве - 2, Ненецком автономном округе - 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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