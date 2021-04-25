Глава МИД ФРГ предостерег от курса конфронтации с Россией
21:35 25.04.2021 (обновлено: 00:04 26.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлину не нужно "присоединяться к конфронтационной шумихе" в отношении Москвы.
"Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения", — сказал он в эфире телеканала Das Erste.
Вместе с тем он отметил, что экономические санкции ЕС останутся в силе, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". Поэтому, как считает министр, "в интересах России наконец разрешить эти вопросы".
Ранее глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал поддерживать контакты с Россией и уважать ее роль на мировой арене. При этом он заявил, что действия Москвы носят "угрожающий" характер и им нужно активно противостоять.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии организация несколько раз принимала решение о продлении ограничительных мер, а также увязала их снятие с выполнением Минских соглашений. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на кого-то из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.