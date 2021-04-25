https://ria.ru/20210425/konfrontatsiya-1729890941.html

Глава МИД ФРГ предостерег от курса конфронтации с Россией

Глава МИД ФРГ предостерег от курса конфронтации с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлину не нужно "присоединяться к конфронтационной шумихе" в отношении Москвы. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-25T21:35

2021-04-25T21:35

2021-04-26T00:04

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хайко маас

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БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлину не нужно "присоединяться к конфронтационной шумихе" в отношении Москвы.Вместе с тем он отметил, что экономические санкции ЕС останутся в силе, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". Поэтому, как считает министр, "в интересах России наконец разрешить эти вопросы".Ранее глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал поддерживать контакты с Россией и уважать ее роль на мировой арене. При этом он заявил, что действия Москвы носят "угрожающий" характер и им нужно активно противостоять.В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии организация несколько раз принимала решение о продлении ограничительных мер, а также увязала их снятие с выполнением Минских соглашений. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на кого-то из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.

https://ria.ru/20210425/samolet-1729885180.html

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россия, джон салливан, хайко маас, германия, сша, в мире