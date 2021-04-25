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Привившимся от COVID-19 пожилым москвичам будут выдавать подарочные карты
Привившимся от COVID-19 пожилым москвичам будут выдавать подарочные карты
Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:15
2021-04-25T11:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму, сообщил мэр города Сергей Собянин.Он рассказал, что несколько дней назад предложил бизнесменам организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей. На сегодня, по словам Собянина, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить инициативу "Миллион призов".Он отметил, что карты будут выдавать в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Пожилые жители столицы, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью прошли процедуру вакцинации, также могут стать участниками программы.Мэр добавил, что потратить эти деньги можно в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Привившимся от COVID-19 пожилым москвичам будут выдавать подарочные карты

08:15 25.04.2021 (обновлено: 11:14 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он рассказал, что несколько дней назад предложил бизнесменам организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей. На сегодня, по словам Собянина, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить инициативу "Миллион призов".
Он отметил, что карты будут выдавать в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
Пожилые жители столицы, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью прошли процедуру вакцинации, также могут стать участниками программы.
Мэр добавил, что потратить эти деньги можно в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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