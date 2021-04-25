https://ria.ru/20210425/karta-1729819158.html
Привившимся от COVID-19 пожилым москвичам будут выдавать подарочные карты
Привившимся от COVID-19 пожилым москвичам будут выдавать подарочные карты
Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:15
2021-04-25T08:15
2021-04-25T11:14
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму, сообщил мэр города Сергей Собянин.Он рассказал, что несколько дней назад предложил бизнесменам организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей. На сегодня, по словам Собянина, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить инициативу "Миллион призов".Он отметил, что карты будут выдавать в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Пожилые жители столицы, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью прошли процедуру вакцинации, также могут стать участниками программы.Мэр добавил, что потратить эти деньги можно в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму, сообщил мэр города Сергей Собянин
.
Он рассказал, что несколько дней назад предложил бизнесменам организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей. На сегодня, по словам Собянина, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить инициативу "Миллион призов".
Он отметил, что карты будут выдавать в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
Пожилые жители столицы, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью прошли процедуру вакцинации, также могут стать участниками программы.
Мэр добавил, что потратить эти деньги можно в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.