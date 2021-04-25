https://ria.ru/20210425/izrail-1729896883.html

В Израиле сообщили о возобновлении ударов со стороны сектора Газа

В Израиле сообщили о возобновлении ударов со стороны сектора Газа

Снаряд выпущен из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T23:28

2021-04-25T23:28

2021-04-25T23:28

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Снаряд выпущен из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба израильских военных."Недавно из сектора Газа по территории Израиля был выпущен снаряд", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что оповещение о возможном обстреле сработало только на открытой местности.Тридцать шесть ракет были выпущены из сектора Газа по южным районам Израиля в ночь на субботу, шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В субботу днём пуски ракет продолжились. Обострение ситуации началось вечером пятницы, когда из палестинского анклава по израильской территории были выпущены три ракеты, одну из которых перехватила система ПРО "Железный купол". В ответ израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС. После этого обстрел израильской территории из палестинского анклава продолжился. Позже ВВС Израиля нанесли еще один удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.Истребители и вертолеты ВВС ЦАХАЛ поразили несколько военных объектов ХАМАС, включая подземную инфраструктуру и ракетные пусковые установки, сообщила армия.Сирены воздушной тревоги звучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Нынешняя эскалация стала самой крупной за много месяцев.

https://ria.ru/20210422/siriya-1729465201.html

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ввс израиля, армия обороны израиля, израиль, в мире