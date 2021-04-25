В Израиле сообщили о возобновлении ударов со стороны сектора Газа
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Снаряд выпущен из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба израильских военных.
"Недавно из сектора Газа по территории Израиля был выпущен снаряд", - сообщает пресс-служба.
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Отмечается, что оповещение о возможном обстреле сработало только на открытой местности.
Тридцать шесть ракет были выпущены из сектора Газа по южным районам Израиля в ночь на субботу, шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В субботу днём пуски ракет продолжились. Обострение ситуации началось вечером пятницы, когда из палестинского анклава по израильской территории были выпущены три ракеты, одну из которых перехватила система ПРО "Железный купол". В ответ израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС. После этого обстрел израильской территории из палестинского анклава продолжился. Позже ВВС Израиля нанесли еще один удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Истребители и вертолеты ВВС ЦАХАЛ поразили несколько военных объектов ХАМАС, включая подземную инфраструктуру и ракетные пусковые установки, сообщила армия.
Сирены воздушной тревоги звучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Нынешняя эскалация стала самой крупной за много месяцев.