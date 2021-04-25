https://ria.ru/20210425/izrail-1729808958.html
В Израиле возобновились беспорядки
В Израиле возобновились беспорядки
Полиция Израиля усиливает своё присутствие в Старом городе Иерусалима, где в субботу вечером возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T00:00
2021-04-25T00:00
2021-04-25T09:53
красный полумесяц
евросоюз
иерусалим
восточный иерусалим
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729826627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff9e0acc74ed6c9023b10b1bc5dafe99.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Полиция Израиля усиливает своё присутствие в Старом городе Иерусалима, где в субботу вечером возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками правопорядка, будут задействованы полицейские агенты без формы, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман."Генинспектор полиции заявил, что присутствие силовиков в Иерусалиме будут усилено. Будут работать как открытые полицейские, так и агенты в гражданской одежде, будут задействованы определённые технологии - будет делаться все, чтобы сохранить определенный уровень безопасности и общественного порядка", - сказал Зингерман в интервью РИА Новости.В субботу вечером в Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки после вечерней молитвы на Храмовой горе, сообщил представитель полиции. Столкновения с полицией произошли у Шхемских ворот Старого города, мусульманская молодёжь начала забрасывать полицейских камнями. "Сейчас производятся аресты и применяются спецсредства для наведения порядка и усмирения толпы. Огромные силы полиции находятся в Восточном Иерусалиме, в пригородах и в Старом городе", - сказал Зингерман.По словам представителя полиции, правоохранители делают все возможное, чтобы обеспечить порядок в Иерусалиме в чувствительное время религиозных праздников. "Приближается схождение Благодатного огня, плюс продолжаются мусульманские праздники - ситуация непростая. Будет делаться все необходимое для обеспечения порядка", - сказал представитель ведомства.Столкновения в центре Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан продолжаются уже несколько дней. В ходе масштабных беспорядков, продолжавшихся минувшей ночью в различных районах Иерусалима, были ранены четверо израильских полицейских, сообщила пресс-служба полиции Израиля. Волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе, по окончании которой десятки молодых мусульман начали бросать камни, предметы, запускать петарды и нападать на полицейских в районе Старого города Иерусалима и восточных кварталов города. Для поддержания спокойствия в центр Иерусалима были направлены сотни полицейских и бойцов пограничной полиции, которые применили средства для разгона толпы и арестовали нескольких нарушителей порядка. Кроме того, участники волнений забрасывали камнями дома и проезжающие мимо автомобили.Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима и в минувший четверг, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью.По заявлению Красного полумесяца, в результате столкновений были ранены 105 человек, из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны.Озабоченность в связи с продолжающимся насилием в Иерусалиме выразили США и Евросоюз, который призвал к "сдержанности и проявлению ответственности".
https://ria.ru/20210424/besporyadki-1729726357.html
иерусалим
восточный иерусалим
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729826627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd9d25788f6b4881886fa19848500a4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный полумесяц, евросоюз, иерусалим, восточный иерусалим, сша, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Полиция Израиля усиливает своё присутствие в Старом городе Иерусалима, где в субботу вечером возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками правопорядка, будут задействованы полицейские агенты без формы, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
"Генинспектор полиции заявил, что присутствие силовиков в Иерусалиме будут усилено. Будут работать как открытые полицейские, так и агенты в гражданской одежде, будут задействованы определённые технологии - будет делаться все, чтобы сохранить определенный уровень безопасности и общественного порядка", - сказал Зингерман в интервью РИА Новости.
В субботу вечером в Иерусалиме
вновь вспыхнули беспорядки после вечерней молитвы на Храмовой горе, сообщил представитель полиции. Столкновения с полицией произошли у Шхемских ворот Старого города, мусульманская молодёжь начала забрасывать полицейских камнями. "Сейчас производятся аресты и применяются спецсредства для наведения порядка и усмирения толпы. Огромные силы полиции находятся в Восточном Иерусалиме
, в пригородах и в Старом городе", - сказал Зингерман.
По словам представителя полиции, правоохранители делают все возможное, чтобы обеспечить порядок в Иерусалиме в чувствительное время религиозных праздников. "Приближается схождение Благодатного огня, плюс продолжаются мусульманские праздники - ситуация непростая. Будет делаться все необходимое для обеспечения порядка", - сказал представитель ведомства.
Столкновения в центре Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан
продолжаются уже несколько дней. В ходе масштабных беспорядков, продолжавшихся минувшей ночью в различных районах Иерусалима, были ранены четверо израильских полицейских, сообщила пресс-служба полиции Израиля
. Волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе, по окончании которой десятки молодых мусульман начали бросать камни, предметы, запускать петарды и нападать на полицейских в районе Старого города Иерусалима и восточных кварталов города. Для поддержания спокойствия в центр Иерусалима были направлены сотни полицейских и бойцов пограничной полиции, которые применили средства для разгона толпы и арестовали нескольких нарушителей порядка. Кроме того, участники волнений забрасывали камнями дома и проезжающие мимо автомобили.
Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима и в минувший четверг, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью.
По заявлению Красного полумесяца
, в результате столкновений были ранены 105 человек, из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны.
Озабоченность в связи с продолжающимся насилием в Иерусалиме выразили США
и Евросоюз
, который призвал к "сдержанности и проявлению ответственности".