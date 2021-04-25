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https://ria.ru/20210425/italiya-1729842630.html
Италия запретила въезд из Индии из-за мутации коронавируса
Италия запретила въезд из Индии из-за мутации коронавируса
Медицинские власти Италии запретили въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии, из-за вспышки мутировавшего варианта... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:13
2021-04-25T14:25
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
западная бенгалия
индия
италия
в мире
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РИМ, 25 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Медицинские власти Италии запретили въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии, из-за вспышки мутировавшего варианта коронавируса в этой стране, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Роберто Сперанца."Я подписал новое распоряжение, которое запрещает въезд в Италию тем, кто в последние 14 дней находились в Индии. Лица, постоянно проживающие в Италии, смогут вернуться, сделав тест при выезде и въезде с обязательством карантина. Всем, кто были в Индии в последние 14 дней и уже находятся в нашей стране, следует сделать тест, войдя в контакт со службами предупреждения заболевания", - написал Сперанца в Facebook."Наши ученые работают над изучением нового индийского варианта. Мы не можем ослабить бдительность", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в пятницу в мире был установлен негативный рекорд, когда за сутки коронавирусом заразились 893 тысячи человек, причем в Индии – 346 тысяч.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
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туризм, коронавирус covid-19, западная бенгалия, индия, италия, в мире

Италия запретила въезд из Индии из-за мутации коронавируса

13:13 25.04.2021 (обновлено: 14:25 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкФонтан Тритона на площади Барберини в Риме
Фонтан Тритона на площади Барберини в Риме - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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РИМ, 25 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Медицинские власти Италии запретили въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии, из-за вспышки мутировавшего варианта коронавируса в этой стране, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Роберто Сперанца.
"Я подписал новое распоряжение, которое запрещает въезд в Италию тем, кто в последние 14 дней находились в Индии. Лица, постоянно проживающие в Италии, смогут вернуться, сделав тест при выезде и въезде с обязательством карантина. Всем, кто были в Индии в последние 14 дней и уже находятся в нашей стране, следует сделать тест, войдя в контакт со службами предупреждения заболевания", - написал Сперанца в Facebook.
"Наши ученые работают над изучением нового индийского варианта. Мы не можем ослабить бдительность", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в пятницу в мире был установлен негативный рекорд, когда за сутки коронавирусом заразились 893 тысячи человек, причем в Индии – 346 тысяч.
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
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