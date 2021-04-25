https://ria.ru/20210425/italiya-1729842630.html

Италия запретила въезд из Индии из-за мутации коронавируса

Италия запретила въезд из Индии из-за мутации коронавируса

Медицинские власти Италии запретили въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии, из-за вспышки мутировавшего варианта... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:13

2021-04-25T13:13

2021-04-25T14:25

туризм

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

западная бенгалия

индия

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604173587_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8c1c1823790b6e4dc8c92289469b6bbf.jpg

РИМ, 25 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Медицинские власти Италии запретили въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии, из-за вспышки мутировавшего варианта коронавируса в этой стране, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Роберто Сперанца."Я подписал новое распоряжение, которое запрещает въезд в Италию тем, кто в последние 14 дней находились в Индии. Лица, постоянно проживающие в Италии, смогут вернуться, сделав тест при выезде и въезде с обязательством карантина. Всем, кто были в Индии в последние 14 дней и уже находятся в нашей стране, следует сделать тест, войдя в контакт со службами предупреждения заболевания", - написал Сперанца в Facebook."Наши ученые работают над изучением нового индийского варианта. Мы не можем ослабить бдительность", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в пятницу в мире был установлен негативный рекорд, когда за сутки коронавирусом заразились 893 тысячи человек, причем в Индии – 346 тысяч.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604373263.html

западная бенгалия

индия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, западная бенгалия, индия, италия, в мире