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В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
Израиль получит ответ за удары по Сирии, заявил глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:13
2021-04-25T11:13
сирия
израиль
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Израиль получит ответ за удары по Сирии, заявил глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери."Сионисты (Израиль - ред.) думают, что смогут атаковать Сирию без ответа. Действия последних дней и будущих поставят интересы Израиля под угрозу … Фронт сопротивления ответит сионистам", - сообщил Багери в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen."Вооруженные силы Ирана готовы к решительному ответу на какую-либо угрозу или действия врагов", - подчеркнул он.Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля по окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих. В израильской армии в свою очередь уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.МИД Сирии потребовал от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям столицы, отметив что Дамаск оставляет за собой право на самооборону.В субботу сообщалось о пожаре на одном из танкеров у берегов сирийского города Банияс. Министерство нефти Сирии заявило, что пожар мог возникнуть после атаки беспилотника со стороны территориальных вод Ливана. Пожарным удалось потушить огонь на танкере. По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, Дамаск предполагает, что беспилотники принадлежали Израилю. Армия обороны Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что израильские беспилотники якобы атаковали танкер у берегов Сирии.
https://ria.ru/20210422/siriya-1729465201.html
https://ria.ru/20210422/ataka-1729388129.html
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сирия, израиль, в мире

В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии

11:13 25.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Израиль получит ответ за удары по Сирии, заявил глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
"Сионисты (Израиль - ред.) думают, что смогут атаковать Сирию без ответа. Действия последних дней и будущих поставят интересы Израиля под угрозу … Фронт сопротивления ответит сионистам", - сообщил Багери в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 14:29
Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля
"Вооруженные силы Ирана готовы к решительному ответу на какую-либо угрозу или действия врагов", - подчеркнул он.
Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля по окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих. В израильской армии в свою очередь уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.
МИД Сирии потребовал от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям столицы, отметив что Дамаск оставляет за собой право на самооборону.
В субботу сообщалось о пожаре на одном из танкеров у берегов сирийского города Банияс. Министерство нефти Сирии заявило, что пожар мог возникнуть после атаки беспилотника со стороны территориальных вод Ливана. Пожарным удалось потушить огонь на танкере. По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, Дамаск предполагает, что беспилотники принадлежали Израилю. Армия обороны Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что израильские беспилотники якобы атаковали танкер у берегов Сирии.
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